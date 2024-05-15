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По всей Украине аварийные отключения света: сколько будут продолжаться

Среда 15 мая 2024 07:41
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По всей Украине аварийные отключения света: сколько будут продолжаться Иллюстративное фото: в Украине вводят аварийные отключения света 15 мая (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Во всех украинских областях сегодня, 15 мая, вводятся аварийные отключения промышленных и бытовых потребителей электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

Как заявили в ведомстве, контролируемые графики отключения будут применяться с 6:40 до 09:00. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

"Причина – увеличение дефицита электроэнергии вследствие роста потребления из-за похолодания на фоне последствий российских обстрелов", – пояснили в "Укрэнерго".

Также сегодня с 00.00 до 24.00 для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

По всей Украине аварийные отключения света: сколько будут продолжаться

Отключение света в Украине

Накануне вечером по всей территории Украины были введены аварийные отключения света. Как позже объяснил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, это связано с похолоданием и тем, что украинцы стали использовать обогреватели.

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Укрэнерго блекаут Отключения света
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