ДТЭК вернул свет 170 тысячам семей Днепропетровщины после атаки дронами

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

"Энергетики ДТЭК вернули свет в дома почти 170 тысяч семей в Павлоградском и Синельниковском районе после вчерашних массированных атак врага. В результате восстановительных работ за минувшие сутки запитали полностью или частично оставшиеся без света 373 населенных пункта Днепропетровщины, которые остались без света в результате российских ударов", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что энергетики непрерывно работали сразу после получения разрешения от военных и ГСЧС.

В настоящее время электроснабжение вернулось ко всей критической инфраструктуре и большинству потребителей.