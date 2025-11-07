ДТЭК вернул свет 170 тысячам семей Днепропетровщины после атаки дронами
Энергетики компании ДТЭК вернули свет 170 тысячам семей Днепропетровщины после атаки дронами.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.
"Энергетики ДТЭК вернули свет в дома почти 170 тысяч семей в Павлоградском и Синельниковском районе после вчерашних массированных атак врага. В результате восстановительных работ за минувшие сутки запитали полностью или частично оставшиеся без света 373 населенных пункта Днепропетровщины, которые остались без света в результате российских ударов", - говорится в сообщении компании.
Отмечается, что энергетики непрерывно работали сразу после получения разрешения от военных и ГСЧС.
В настоящее время электроснабжение вернулось ко всей критической инфраструктуре и большинству потребителей.
Напомним, 6 ноября оккупанты нанесли удар по энергетической инфраструктуре Павлограда. В результате атаки был обесточен город и сотни близлежащих населенных пунктов.
Также без электричества осталось восемь шахт. Из-за обстрелов было эвакуировано почти 2,6 тысячи шахтеров.