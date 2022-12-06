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ДТЭК предупредил о фейковых каналах в соцсетях: как распознать

Фото: россияне активизировали дезинформационную кампанию с названием ДТЭК (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Зарембо

Энергетическая компания ДТЭК предупредила потребителей о фейковых коммуникационных каналах с названием ДТЭК, являющихся составной частью враждебной информационно-психологической спецоперации (ИПСО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ДТЭК.

Как отмечается в сообщении компании, российская пропаганда создала в соцсети Telegram десятки фейковых каналов и ботов с употреблением названия ДТЭК. Враг не имеет никаких шансов против Вооруженных сил Украины и украинских энергетиков, пишет ДТЭК, поэтому развернули широкую кампанию по дезинформации, чтобы сеять панику среди украинцев.

"Их цель - привлечь много подписчиков, дезинформировать украинцев, манипулировать общественным сознанием и при необходимости сеять панику. Ни в коем случае не доверяйте фейковым каналам. Не цитируйте. Не распространяйте", - говорится в сообщении.

Группа ДТЭК напомнила, что единственный официальный Telegram-канал компании авторизован и имеет синюю галочку. А также добавила, что ДТЭК ежедневно публикует официальную информацию о ситуации с энергоснабжением, об экстренных и стабилизационных отключениях.

При этом ДТЭК предоставил постоянно обновляющийся перечень ссылок на фейковые коммуникационные каналы. В настоящее время он включает следующие ссылки:

Недавно РБК-Украина сообщало, какие рекомендации предоставило СБУ украинцам, чтобы уберечься от российских ИПСО.

Ранее мы писали, что СБУ с начала года уже обезвредила 35 ботоферм.

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