ДТЕК попередив про фейкові канали в соцмережах: як розпізнати

Як зазначається у повідомленні компанії, російська пропаганда створила в соцмережі Telegram десятки фейкових каналів і ботів з вживанням назви ДТЕК. Ворог не має жодних шансів проти Збройних сил України та українських енергетиків, пише ДТЕК, тож, розгорнули широку кампанію з дезінформації, аби сіяти паніку серед українців.

"Їх мета - залучити багато підписників, дезінформувати українців, маніпулювати суспільною свідомістю, і при потребі сіяти паніку. У жодному разі не довіряйте фейковим каналам. Не цитуйте. Не поширюйте", - йдеться у повідомленні.

Група ДТЕК нагадала, що єдиний офіційний Telegram-канал компанії авторизований і має синю галочку. А також додала, що ДТЕК щоденно публікує офіційну інформацію про ситуацію з енергопостачанням, про екстрені та стабілізаційні відключення.

При цьому ДТЕК надав перелік посилань на фейкові комунікаційні канали, який постійно оновлюється. Наразі він має такі посилання: