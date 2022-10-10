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СБУ предупредило украинцев о российских ИПСО: как уберечься

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Понедельник 10 октября 2022 14:39
СБУ предупредило украинцев о российских ИПСО: как уберечься Фото: СБУ предупредило украинцев о российских ИПСО (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Россияне атакуют Украину не только ракетами, но и множеством фейков и пропаганды. Украинцам дали советы, как уберечься от вражеских манипуляций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Кроме ракет, враг сегодня "обстреливает" нас фейками и чушью. Это важная часть его плана. Задача оккупантов - усилить медийный эффект от ракетных ударов и расшатать информационное пространство Украины. Поэтому в ход идут различные информационно-психологические спецоперации (ИПСО)", - говорится в сообщении.

Так, вражеские информационные каналы могут преувеличивать количество выпущенных ракет, лгать о последствия обстрелов, а также распространять слухи об эвакуации представителей власти.

Учитывая это, СБУ призывает украинцев:

  • Не доверять публикациям вражеских или пророссийских Telegram-каналов
  • Не распространять непроверенные данные среди своих друзей и знакомых
  • Получать информацию исключительно из официальных источников
  • Не снимать и не распространять фото и видео последствий "прилетов"

Напомним, утром россияне нанесли массированные ракетные удары по Киеву и ряду городов Украины. В результате атаки много погибших и пострадавших.

Во вражеские удары, в частности, попали объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего в ряде областей наблюдаются перебои со светом.

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