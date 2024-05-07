ДТЭК возглавил рейтинг компаний, поддерживающих ветеранов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рейтинг ММR .

По результатам конкурса, компания признана создающей инициативы, которые помогают ветеранам вернуться к гражданской жизни и трудоустроиться.

Отмечается, что ДТЭК начал вводить меры по поддержке ветеранов с 2014 года, когда были мобилизованы первые сотрудники. За 10 лет в компании построили целую культуру поддержки, в которой главным принципом является ничего для ветеранов без ветеранов.

Отмечается, что в ДТЭК программа поддержки ветеранов помимо прочего предусматривает оказание психологической поддержки и личного помощника, а также помощь в переквалификации.

Ранее сообщалось, что в ДТЭК создали отдельную страховую программу для ветеранов "Ветеран+". В ней увеличен пакет медицинских услуг для ветеранов, значительно расширяющий возможности страхового полиса по сравнению со стандартным наполнением.

В программе увеличена годовая страховая сумма на дополнительное покрытие диагностики, реабилитации и медикаментов. Также предусмотрено лечение хронических заболеваний или других специфических потребностей.