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В Киеве завтра свет снова будет по графику: когда точно не отключат

Киев, Вторник 21 мая 2024 21:22
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В Киеве завтра свет снова будет по графику: когда точно не отключат Фото: в Киеве завтра свет снова будет по графику (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве завтра, 22 мая, будут действовать графики почасовых отключений света с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

Отмечается, что с 07.00 до 18.00 отключения света в столице не прогнозируется.

В КГВА также напомнили, что ограничение потребления - это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы, и призвали киевлян экономить электроэнергию.

Отключение света в Украине

После обновления обстрелов РФ объектов энергетической инфраструктуры в Украине наблюдается дефицит электроэнергии. В связи с этим с начала мая во всех областях Украины почти ежедневно действуют графики отключения света.

В среду, 22 мая, графики почасовых отключений света будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00.

При этом энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

С 07:00 до 18:00 применение ограничений не прогнозируется.

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Киев Отключения света Электроэнергия
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