Мешканці Донецької та Луганської області можуть залишитися без води, - Бабій

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Бабій закликає РНБО і Кабмін до невідкладного вирішення проблеми

Починаючи з 1 квітня, мільйони жителів Донецької і Луганської області можуть залишитися без води через незабезпечення переходу місцевих водоканалів на економічно обгрунтовані тарифи на електроенергію. Про це заявила на брифінгу у Верховній раді голова робочої групи з питань тарифної політики Ольга Бабій, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українські новини".

Фахівець звинувачує в цьому Кабмін і Національну комісію, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

"Для того, щоб всі зрозуміли, що може статися з 1 квітня. На жаль, жителі Донецької області, які споживають воду у "Води Донбасу", жителі багатьох областей України, це близько мільйона споживачів, 1 квітня відкриють свій кран і, на жаль, не побачать там води. Чому це станеться? Це відбудеться тому, що з 1 січня в Україні вступив в силу дуже хороший за ідеєю закон про вільний ринок електроенергії. Але Національна комісія (НРЕКП - ред.) та Кабінет міністрів не забезпечили для підприємств, які подають воду, перехід на ці нові умови", - стверджує Бабій.

З 1 квітня держкомпанія "Укрінтеренерго" припинить постачання електроенергії споживачам, які отримували електроенергію за договором з постачальником "останньої надії". Серед компаній, яким буде відключена електроенергія, об'єкти критичної інфраструктури, зокрема - водоканали. Найбільш проблемні з них - "Вода Донбасу" і "Лисичанськводоканал", які постачають воду мешканцям Донецької та Луганської областей.

"Укрінтеренерго" повідомив листом оператору системи розподілу електроенергії про закінчення 31 березня дії договору з державним підприємством "Вода Донбасу". В результаті "Вода Донбасу" 1 квітня буде відключена від електроенергії і не зможе виконувати функції з постачання води жителям Донецької області.

Для вирішення проблеми Бабій закликає РНБОУ і Кабмін до невідкладного вирішення проблеми. "Терміново в зв'язку з ситуацією національної загрози, а саме безпеки життя людей Донецької області, має бути скликана Рада національної безпеки. Рада національної безпеки має сформувати з Кабміном спільно алгоритм, яким чином буде поставлятися електроенергія з 1 квітня тим підприємствам критичної інфраструктури, які споживають електроенергію в "Укрінтеренерго", - вважає Бабій.

Як повідомляється, Кабінет міністрів у грудні 2018 призначив "Укрінтеренерго" постачальником "останньої надії" на всій території України. Компанії, які залишилися без постачальника на новому ринку, згідно ст. 64 закону "Про ринок електроенергії", автоматично стали клієнтами постачальника "останньої надії". Основними одержувачами електроенергії від постачальника "останньої надії" стали ті підприємства, з якими відмовилися укладати договори інші постачальники. Основні причини відмови - неплатоспроможність споживачів.