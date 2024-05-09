В ДТЭК назвали единственный способ защиты, который обезопасит ТЭС от российских атак

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире национального телемарафона.

Он уточнил, что строить станции под землей невозможно, потому что сами здания могут достигать высоты в 50 метров. Также Сахарук сказал, что невозможно построить какое-то укрытие или саркофаг.

"Единственный способ защиты - это ПВО, которая имеет ракеты для того, чтобы сбивать ракеты, которые летят от россиян", - сказал он.

Он также добавил, что россияне модернизировали свои ракеты, они стали более точными и мощными. Теперь они приносят больше вреда, чем в прошлом году.