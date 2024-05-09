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У ДТЕК назвали єдиний спосіб захисту, який убезпечить ТЕС від російських атак

Україна, Четвер 09 травня 2024 16:25
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У ДТЕК назвали єдиний спосіб захисту, який убезпечить ТЕС від російських атак Архівне фото: ППО зможе убезпечити ТЕС від російських атак (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Єдиним способом захисту теплових електростанцій від російських ракетних атак є системи протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі національного телемарафону.

Він уточнив, що будувати станції під землею неможливо, тому що самі будівлі можуть сягати висоти в 50 метрів. Також Сахарук сказав, що неможливо побудувати якесь укриття або саркофаг.

"Єдиний спосіб захисту - це ППО, яка має ракети для того, щоб збивати ракети, які летять від росіян", - сказав він.

Він також додав, що росіяни модернізували свої ракети, вони стали більш точними і потужними. Тепер вони приносять більше шкоди, ніж минулого року.

Росіяни б'ють по ТЕС в Україні

Окупанти намагаються вразити українські ТЕС за допомогою ракет і дронів. Росіяни стали масовано бити по цих об'єктах навесні цього року.

На початку квітня росіяни ракетним ударом знищили Трипільську ТЕС, яка розташована в Київській області.

Нещодавно Сахарук говорив, що Росія вже 180 разів атакувала ТЕС в Україні з лютого 2022 року.

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