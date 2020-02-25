ДТЕК готовий надати державі допомогу і експертизу в трансформації вугільної галузі, - Тімченко

Фото: Максим Тімченко (lb.ua)

Тімченко переконаний, соціальні питання є важливою складовою трансформації вугільної галузі

ДТЕК готовий надати державі свою допомогу й експертизу у трансформації вугільної галузі, зокрема, у запуску пілотного проекту щодо трансформації одного з вугільних регіонів, технічного аудиту шахт і визначення їх економічного потенціалу. Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко в ході Всеукраїнської наради працівників вугільної галузі за участю президента України.

"Ми готові зробити у Великому Добропіллі пілотний проект по вугільній трансформації із залученням нашого фінансування та експертизи. Провести соціологію і демографію, щоб зрозуміти, який потенціал несе регіон. Ми готові взяти на себе ініціативу і зробити цей проект прикладом для інших регіонів України у формуванні подібної стратегії", - сказав Тимченко.

За словами Тимченка, в компанії висловили готовність співпрацювати разом з іноземними партнерами по створенню Міжнародного центру соціальної трансформації вугільних регіонів.

Крім того, ДТЕК готовий надати допомогу своїх фахівців для проведення спільного з Міністерством енергетики та охорони навколишнього середовища аудиту за визначенням потенціалу шахт.

"Ми цей шлях проходили. У ДТЕК одна з кращих технічних експертиз по роботі у гірничо-видобувній галузі", - додав генеральний директор ДТЕК.

Він також зазначив, що соціальні питання є важливою складовою трансформації вугільної галузі. У цьому контексті Тимченко підкреслив важливість створення спільно з іноземними партнерами Міжнародного центру соціальної трансформації для вугільних регіонів.

Тимченко переконаний, центр необхідний для того, щоб сформувати групу фахівців, напрацювати практики й повчитися у тих, хто проходив такі величезні трансформації в інших країнах.

"Україні потрібен такий інститут, тому що приклад соціальних трансформацій регіонів буде необхідний вугільним областям, і особливо, коли ми будемо інтегрувати Донбас", - вважає Максим Тимченко, додавши, що для успішного функціонування вугільної галузі уряду необхідно в короткостроковій перспективі переглянути та забезпечити виконання прогнозного балансу електроенергії на 2020 рік в частині теплової генерації й українського вугілля.

"Крім того, максимально збільшити обсяг експорту електроенергії з України, заборонити демпінговий імпорт електроенергії, а також скасувати неринкові обмеження ціни електроенергії на оптовому ринку. Я переконаний, що всі проблеми вугільної галузі можна вирішити, якщо в тісній зв'язці будуть працювати держава, приватний бізнес та суспільство", - підсумував Тимченко.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні створять координаційний центр з трансформації вугільної галузі. За словами президента, очолить новий координаційний центр віце-прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Раніше ДТЕК під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі ініціював обговорення "Європейського зеленого договору". У компанії відзначають, що "Європейський зелений договір" (Green Deal), який було прийнято Єврокомісією 11 грудня 2019 року, покликаний змінити існуючу економічну модель заради збереження навколишнього середовища.