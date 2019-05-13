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Через ДТЕК Ахметова можуть звільнити держуповноважених Антимонопольного комітету

Новини » Енергетика    13.05.2019 - 12:59
Через ДТЕК Ахметова можуть звільнити держуповноважених Антимонопольного комітету
Фото: Рінат Ахметов (з відкритих джерел)

За даними Геруса, Порошенко готує відповідні укази

Державних уповноважених Антимонопольного комітету України (АМКУ) Світлану Панаіотіді та Агію Загребельську можуть звільнити в найближчий час за відмову визнавати ДТЕК олігарха Ріната Ахметова немонополістом. Про це на своєму Facebook написав експерт у галузі енергетики Андрій Герус.

За його даними, відповідні укази про звільнення в останні дні президентства планує видати Петро Порошенко. Герус повідомив, що одній із державних уповноважених АМКУ вже була пред’явлена вимога написати заяву за власним бажанням.

"Це єдині двоє державних уповноважених із АМКУ, які відмовилися визнавати немонополістом компанію ДТЕК Р. Ахметова. Також вони єдині, хто проголосували проти дозволу на покупку цією компанією ще двох обленерго. Ці ж двоє держуповноважених займали принципову позицію і по деяких інших питаннях", - написав Герус.

Нагадаємо, раніше Антимонопольний комітет дозволив "ДТЕК Нафтогаз" на придбання акцій ПрАТ "Київобленерго" та АТ "Одесаобленерго".

У зв'язку з цим в парламентському комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки заявляли, що питання монополізму енергохолдингу ДТЕК олігарха Ріната Ахметова пора виносити на розгляд Ради національної безпеки і оборони України. За словами народного депутата, Вікторії Войціцької, ДТЕК Ахметова вибудовує вертикально інтегровану монопольну структуру для тотального контролю над кожною ланкою української енергетики.

Вона повідомила, що погодження АМКУ концентрації в руках ДТЕК понад 35% ринку розподілу електроенергії фактично відкриває Ахметову дорогу до скупки всіх обленерго країни.

"Загрозливий для економіки та безпеки України рівень монополізації енергетики з боку структур, які пов'язують з Кремлем – чи це не тема для негайного розгляду новим складом Ради нацбезпеки?", - написала політик.

Як відомо, на сьогодні енергохолдинг Ахметова контролює 75% ринку теплової генерації і 85% видобутку вугілля в країні. До купівлі двох обленерго ДТЕК контролювало передачу і збут 37% близько всієї електроенергії.

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Новини України ДТЕКРінат АхметовмонополияАнтимонопольний комітет України
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