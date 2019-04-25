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Антимонопольний комітет дозволив Ахметову купити ще два обленерго

Новини » Економіка    25.04.2019 - 16:22
Антимонопольний комітет дозволив Ахметову купити ще два обленерго
Фото: власник ДТЕК Рінат Ахметов (scm.com.ua)

Комітет обумовив купівлю низкою умов

Антимонопольний комітет надав дозвіл компанії Рината Ахметова "ДТЕК Нафтогаз" на придбання акцій ПрАТ "Київобленерго" та АТ "Одесаобленерго". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу АМКУ.

Як зазначається в повідомленні прес-служби, суть концентрації полягає в придбанні групою ДТЕК ще двох електророзподільних компаній.

Комітет дійшов висновку, що дана концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції.

Водночас, враховуючи потенційні ризики, АМКУ обумовив надання дозволу зобов’язаннями, зокрема, не допускати перехресного субсидіювання (перекладання витрат групи ДТЕК з виробництва та постачання електроенергії "Київобленерго" та  "Одесаобленерго"), не надавати необґрунтованих переваг компаніям ДТЕК та іншими умовами.

Як повідомляло РБК-Україна, в грудні 2018 року Антимонопольний комітет України прийняв рішення про закриття справи про монопольне становище енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова. Як відомо, на сьогодні енергохолдинг Ахметова контролює 75% ринку теплової генерації і 85% видобутку вугілля в країні. До купівлі двох обленерго ДТЕК контролювало передачу і збут 37% близько всієї електроенергії.

Нагадаємо, що зараз ПрАТ "Київобленерго" та АТ "Одесаобленерго" належать групі  російській групі VS Energy.

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