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Из-за ДТЭК Ахметова могут уволить госуполномоченных Антимонопольного комитета

Новости » Энергетика    13.05.2019 - 12:59
Из-за ДТЭК Ахметова могут уволить госуполномоченных Антимонопольного комитета
Фото: Ринат Ахметов (из открытых источников)

По данным Геруса, Порошенко готовит соответствующие указы

Государственных уполномоченных Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Светлану Панаиотиди и Агию Загребельскую могут уволить в ближайшее время за отказ признавать ДТЭК олигарха Рината Ахметова немонополистом. Об этом в своем Facebook написал эксперт в области энергетики Андрей Герус.

По его данным, соответствующие указы об увольнении в последние дни президентства планирует издать Петр Порошенко. Герус сообщил, что одной из государственных уполномоченных АМКУ уже было предъявлено требование написать заявление по собственному желанию.

"Это единственные двое государственных уполномоченных из АМКУ, которые отказались признавать немонополистом компанию ДТЭК Р. Ахметова. Также они единственные, кто проголосовали против разрешения на покупку этой компанией еще двух облэнерго. Эти же двое госуполномоченных занимали принципиальную позицию и по некоторым другим вопросам", - написал Герус.

Напомним, ранее Антимонопольный комитет разрешил "ДТЭК Нефтегаз" на приобретение акций ЧАО "Киевоблэнерго" и АО "Одессаоблэнерго".

В связи с этим в парламентском комитете по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности заявляли, что вопрос монополизма энергохолдинга ДТЭК олигарха Рината Ахметова пора выносить на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам народного депутата Виктории Войцицкой, ДТЭК Ахметова выстраивает вертикально интегрированную монопольную структуру для тотального контроля над каждым звеном украинской энергетики.

Она сообщила, что согласование АМКУ концентрации в руках ДТЭК более 35% рынка распределения электроэнергии фактически открывает Ахметову дорогу к скупке всех облэнерго страны.

"Угрожающий для экономики и безопасности Украины уровень монополизации энергетики со стороны структур, которые связывают с Кремлем – это не тема для немедленного рассмотрения новым составом Совета нацбезопасности?", - написала политик.

Как известно, на сегодня энергохолдинг Ахметова контролирует 75% рынка тепловой генерации и 85% добычи угля в стране. До покупки двух облэнерго ДТЭК контролировал передачу и сбыт 37% около всей электроэнергии.

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Новости Украины ДТЭКРинат АхметовмонополияАнтимонопольный комитет Украины
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