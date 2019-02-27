Надприбутки для ДТЕК Ахметова можуть закріпити законодавчо

Фото: Рінат Ахметов (з відкритих джерел)

Рада може закріпити надприбутки ДТЕК Ахметова за рахунок споживачів до 2030 року

Надприбутковий бізнес ДТЕК Ріната Ахметова за рахунок споживачів тепер може бути закріплений законодавчо. Про це у своєму блозі написав голова Асоціації захисту прав споживачів електроенергії та комунальних послуг Андрій Герус.

Він зазначив, що "зелені" тарифи, як спосіб стимулювання відновлювальних джерел енергії, були придумані братами Клюєвими у 2008 році.

Із часом ними почали користуватися інші учасники, заробляючи дохідність навіть більшу, аніж колись заробляли Клюєви.

Проте лідером нових бенефіціарів, за словами Геруса, став ДТЕК Ахметова, який за 2018-2019 рр. планує наростити потужності СЕС (сонце) та ВЕС (вітер) до 1 500 МВт потужності.

Як відомо, раніше Рада прийняла у першому читанні законопроект про введення тарифних аукціонів, робота яких запланована з 2020 року і тільки для станцій потужністю понад 20 МВт.

Герус на своєму Facebook написав, що сьогодні відбудеться засідання парламентського комітету ПЕК по "зелених" тарифах о 14.30.

"Є правки знизити тарифи на нове промислове сонце та вітер із 1 квітня (Войціцька), є правки, щоб із 1 липня (Бєлькова, Чижмарь), але ДТЕК і його лояльні депутати твердо стоять, щоб ніякого урізання до 2020 року", - написав Герус.

За даними "Наших грошей", на сьогодні 2% зелених забирають із ринку майже 9% грошей або 16 млрд грн. Тобто обсяги грошей, які потрібні на "зелену" енергетику можуть збільшитися більш, ніж у 2,2 рази і скласти вже понад 35 млрд грн у рік на кінець 2021 року.

Нагадаємо, раніше журналіст програми розслідувань"Схеми: корупція в деталях" Михайло Ткач подав заяву в поліцію через систематичне стеження охороною Ріната Ахметова за ним і знімальною групою.