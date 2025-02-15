ГСЧС продолжают ликвидацию последствий дронового удара по ЧАЭС: какая ситуация сейчас

Ликвидация последствий вчерашнего российского воздушного удара по защитной арке Чернобыльской атомной электростанции продолжается и сегодня, 15 февраля. Горение уже не наблюдается, радиационный фон возле объекта не превышает допустимых значений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС ).

По словам главы ГСЧС Андрея Даника, по состоянию на 15:00 горения утеплителя - не наблюдается.

Он рассказал, что верхолазы проводят работы "по частичному вскрытию конструкций укрытия и заполнению пустот огнетушащими веществами".

Также Даник раскрыл некоторые факторы, которые затрудняют работу специалистов ГСЧС. Это минусовая температура, снег и обледенение конструкции.

"Спасатели работают непосредственно снаружи защитной конструкции - на высоте более 100 метров", - рассказал руководитель Службы.

Что касается ситуации с радиацией, то Даник обратил внимание, что мониторинг состояния воздуха осуществляется постоянно, и добавил, что радиационный фон "на промышленной площадке возле ЧАЭС не превышает допустимых значений".

Дроновый удар РФ по саркофагу Чернобыльской АЭС

Напомним, 14 февраля утром президент Украины Владимир Зеленский сообщил об ударе ночью по укрытию четвертого энергоблока ЧАЭС. Вследствие этой российской атаки с применением беспилотника новый безопасный был поврежден конфайнмент, и там возник пожар.

Тогда глава государства уточнил, что это был БПЛА с фугасной боевой частью.

Также сообщалось, что внутри и вблизи укрытия ЧАЭС обнаружили обломки корпуса российского беспилотника с боевой частью и серийным номером.

После атаки специалисты не фиксировали повышение радиационного фона. Как допускали в Минэнерго, в случае серьезного повреждения есть угроза значительного повышения радиационного фона.

Сегодня около половины двенадцатого сообщалось, что на Чернобыльской АЭС продолжался пожар.

Подробнее о российской атаке на ЧАЭС и ее последствиях - читайте в отдельном материале РБК-Украина.