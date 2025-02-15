ДСНС продовжують ліквідацію наслідків дронового удару по ЧАЕС: яка ситуація зараз

Ліквідація наслідків вчорашнього російського повітряного удару по захисній арці Чорнобильської атомної електростанції триває і сьогодні, 15 лютого. Горіння вже не спостерігається, радіаційний фон біля об'єкта не перевищує допустимих значень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій ( ДСНС ).

За словами голови ДСНС Андрія Даника, станом на 15:00 горіння утеплювача - не спостерігається.

Він розповів, що верхолази проводять роботи "з часткового розкривання конструкцій укриття та заповнення пустот вогнегасними речовинами".

Також Даник розкрив деякі фактори, які ускладнюють роботу фахівців ДСНС. Це мінусова температура, сніг та обледеніння конструкції.

"Рятувальники працюють безпосередньо ззовні захисної конструкції - на висоті понад 100 метрів", - розповів керівник Служби.

Що стосується ситуації з радіацією, то Даник звернув увагу, що моніторинг стану повітря здійснюється постійно, та додав, що радіаційний фон "на промисловому майданчику біля ЧАЕС не перевищує допустимих значень".

Дроновий удар РФ по саркофагу Чорнобильської АЕС

Нагадаємо 14 лютого вранці президент України Володимир Зеленський повідомив про удар вночі по укриттю четвертого енергоблоку ЧАЕС. Внаслідок цієї російської атаки із застосуванням безпілотника новий безпечний був пошкоджений конфайнмент, і там виникла пожежа.

Тоді глава держави уточнив, що це був БПЛА з фугасною бойовою частиною.

Також повідомлялося, що всередині та поблизу укриття ЧАЕС виявили уламки корпуса російського безпілотника з бойовою частиною та серійним номером.

Після атаки фахівці не фіксували підвищення радіаційного фону. Як допускали в Міненерго, у разі серйозного пошкодження є загроза значного підвищення радіаційного фону.

Сьогодні близько пів на дванадцяту повідомлялося, що на Чорнобильській АЕС тривала пожежа.

Детальніше про російську атаку на ЧАЕС та її наслідки - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.