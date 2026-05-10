ГСЧС сообщила о последствиях почти двух тысяч пожаров в Украине
В Украине из-за масштабных пожаров в экосистемах выгорело почти 2250 гектаров земли. Огонь, вызванный жарой, обстрелами и халатностью, зафиксирован в 1821 случае.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
Где ситуация самая сложная
По информации ГСЧС, наибольшие площади возгораний зафиксированы в северных и центральных регионах страны. Лидером по масштабам выгоревших территорий стала Житомирская область - там огонь уничтожил более 842 га экосистем.
Статистика возгораний по областям:
- Житомирская - 842,3 га;
- Черниговская - 503,65 га;
- Киевская - 201,47 га;
- Ровенская - 182,73 га;
- Закарпатская - 114,04 га;
- Днепропетровская - 80,13 га;
- Волынская - 61,27 га;
- Харьковская - 60,26 га.
Меньшие по площади, но многочисленные пожары зафиксированы также в Винницкой, Львовской, Полтавской и других областях.
Причины пожаров и предостережения
Спасатели отмечают, что основными факторами катастрофических масштабов являются аномальная жара, вражеские обстрелы и человеческий фактор.
В ГСЧС предостерегают, что сжигание сухостоя и мусора - это не уборка, а сознательное уничтожение природы, которое создает угрозу жизни людей.
Граждан призывают не жечь траву, ведь каждая искра в условиях сухой погоды может привести к масштабной катастрофе.
Пожар в Чернобыльской зоне
Напомним, масштабный лесной пожар в Чернобыльской зоне вспыхнул 8 мая 2026 года. Из-за сильного ветра и длительной засухи огонь быстро распространился по территории, охватив более 1100 гектаров лесной подстилки.
К тушению огня привлекли сотни спасателей и спецтехнику, однако по состоянию на вечер 9 мая площадь возгорания выросла до 1200 гектаров.
В Министерстве внутренних дел и Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения заверили, что специалисты проводят круглосуточный мониторинг радиационного фона.
Несмотря на значительные масштабы пожара, специалисты отмечают, что радиационная угроза пока отсутствует, а ситуация находится под полным контролем экстренных служб.