Оккупанты скинули авиабомбу на АЗС в Торецке: один погибший, 8 раненых

Российские оккупанты сбросили авиабомбы ФАБ-250 на Торецк Донецкой области. В частности, при ударе по заправке, работник АЗС погиб, минимум 8 человек ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Очередной обстрел Торецка российская армия устроила около 11:30, применив, вероятно, ФАБ-250. Одна из них упала на АЗС, вторая - на админздание.

Последствия удара по АЗС

Одна из авиабомб попала по местной автозаправочной станции, в результате чего погиб 28-летний рабочий. Кроме того, по предварительным данным, получили ранения разной степени тяжести 8 гражданских.

Удар по админзданию

Вторая бомба упала на административное здание. От взрыва получил телесные повреждения местный житель.

Обстрел Украины ФАБами

Россия не впервые использует авиабомбы ФАБ разных типов для ударов по Украине. В частности, буквально 26 мая такую же бомбу, ФАБ-250, россияне сбросили на Нью-Йорк в Бахмутском районе. Именно там, на Бахмутском направлении, как сообщалось ранее, оккупанты используют усовершенствованные управляемые авиационные бомбы ФАБ-500.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат еще в апреле не исключал, что Россия может начать регулярно атаковать Украину управляемыми бомбами весом в 1500 килограммов. Такие бомбы наносят удары с дистанции от 50 километров от границы с Украиной.

По словам Игната, для того, чтобы сбивать авиацию, которая сбрасывает такие бомбы, Украине нужны системы Patriot, SAMP-T, современные самолеты, например, F-16.

При этом, как любое оружие РФ, оно не совершенно, часто ФАБы падают на территории России, так и не долетев до точки назначения в Украине. Например, 25 мая, подобный случай произошел в Белгородской области. В этой статье РБК-Украина также рассказало, что представляют собой ФАБы.