"Бойцы ББПС "Гонта" 81-й отдельной аэромобильной бригады 7-го корпуса ДШВ превратили внедорожник в наземный роботизированный комплекс. Теперь показываем его в работе", - сообщили в 7 корпусе ДШВ.

Судя по видео, машина подъезжает к бойцам с грузом, военные забирают все необходимое, и Land Rover уезжает обратно. Все это время машиной дистанционно управляет оператор. В результате груз доехал до бойцов, а водителю не пришлось рисковать на этом маршруте.

В целом наземная робототехника остается одной из самых динамичных тем украинского оборонпрома последних месяцев. Так, хорватский НРК Komodo от Rheinmetall в сентябре прошел испытания по наводке мостов.

Кроме того, ранее стало известно, что третий армейский корпус впервые в мире десантировал НРК из бомберов в тыл врага.