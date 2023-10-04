У друзей Путина планируют конфисковать ледовую арену Хельсинки

По оценкам столичных властей, отели, рестораны и другие предприятия теряют до 400 миллионов евро в год, пока "Хельсинки-арена" простаивает.

Миллиардер Геннадий Тимченко, имеющий интересы в российских энергетических компаниях, и Роман Ротенберг, член могущественного клана Ротенбергов, контролируют стадион, который раньше был главной ареной для любимого вида спорта Финляндии - хоккея с шайбой.

Финляндия, которая присоединилась к военному альянсу НАТО в апреле в ответ на вторжение России в Украину, является твердым сторонником санкций Европейского Союза, но надеется, что можно сделать исключение, которое позволит ей взять под свой контроль арену.

Финляндия также рассматривает варианты экспроприации объекта, если российские магнаты откажутся добровольно продать свои доли, сообщили министерства иностранных дел и юстиции Финляндии.

Мэр Хельсинки Юхана Вартиайнен заявил, что город надеется, что российские владельцы добровольно продадут свои доли.

"Мы знаем, что активные переговоры о продаже зала продолжаются, и мы надеемся, что сделка состоится как можно быстрее, чтобы вернуть зал в пользование жителей Хельсинки ", - сообщил Вартиайнен агентству Reuters.

Все активы Тимченко в ЕС были заморожены, а Роман Ротенберг стал объектом санкций США, введенных против его отца Бориса и дяди Аркадия и их семей за их тесные связи с президентом России Владимиром Путиным.