Стало известно, как путинские олигархи Ротенберги обходили санкции: расследование

Благодаря утечке документов "Архив Ротенбергов" журналисты выяснили, как приближенные к российскому диктатору Владимиру Путину олигархи Аркадий и Борис Ротенберги обходят санкции и сохранили многие из своих зарубежных дворцов, продолжили вкладывать деньги в активы на Западе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект издания " Важные истории ".

Аркадий и Борис Ротенберги, сторонники агрессии РФ против Украины, попали в санкционный список США в 2014 году как одни из самых влиятельных олигархов России. Они заработали миллиарды долларов на контрактах с "Газпромом" и строительстве Олимпийских объектов в Сочи, увазывалось в заявлении американского Минфина США.

Позже против них ввел ограничения и ЕС. После этого европейское и американское имущество олигархов оказалось в опасности. Данные "Архива Ротенбергов" указывают, что на выручку им пришел партнер Максим Викторов, который помогал прятать активы и в РФ, и за границей.

Максим Викторов (коллаж istories.media с instagram Викторова)

"Доли в их компаниях, как правило, переходили к различным закрытым паевым инвестиционным фондам (ЗПИФам), которые кое-что объединяло: все они находились под управлением компании "Эвокорп". Ее владелец - Максим Викторов", - говорится в публикации.

При этом сами Ротенберги всячески отрицали свою связь с "Эвокорпом", однако данные при утечке документов это подтверждают.

Викторов в этих "архивах" говорил об Александре Козлове, который был формальным владельцем фонда "Меридиан", который был совладельцем компании "Бизнес Тренд", что поставляла оборудование "Газпрому" для таких проектов, как строительство "Северного потока" в Европу и "Сила Сибири" в Китай.

Козлов воевал в Чечне, потом работал у семьи Ротенбергов телохранителем, а потом оказался "владельцем" крупных активов братьев. Так, к примеру, на него была оформлена яхта "Рахиль" за 21 млн евро.

В своей работе на Ротенбергов Максим Викторов часто обращался за помощью или услугами к своим зарубежным коллегам. Среди которых - кавалер Викторианского ордена, личный секретарь Его Королевского Высочества принца Майкла Кентского Николас Чанс. В 2018 году Фонд инвестиционных программ Викторова стал акционером британского финтех-стартапа RemitRadar, а его амбассадором был принц Майкл Кентский.

Газета Sunday Times выпустила в мае 2021 года сенсационный сюжет о том, как принц Кентский торгует своим именем и зарабатывает на своей якобы близости к Путину. В частности, он был готов за 200 тысяч долларов предоставить созданной журналистами фиктивной компании свое "королевское одобрение".

Также в проекте говорится, как структура Аркадия Ротенберга выделила миллионы евро на покупку альпийского шале, где отдыхала старшая дочь Путина и ее бывший гражданский муж из Нидерландов. В статье проекта рассказывается, как избранницы братьев (гражданки США и Латвии) выручали Ротенбергов и семейные активы в санкционные времена.