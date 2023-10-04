У друзів Путіна планують конфіскувати льодову арену Гельсінкі

За оцінками столичної влади, готелі, ресторани та інші підприємства втрачають до 400 мільйонів євро на рік, поки "Гельсінкі-арена" простоює.

Мільярдер Геннадій Тимченко, який має інтереси у російських енергетичних компаніях, та Роман Ротенберг, член могутнього клану Ротенбергів, контролюють стадіон, який раніше був головною ареною для улюбленого виду спорту Фінляндії - хокею з шайбою.

Фінляндія, яка приєдналася до військового альянсу НАТО у квітні у відповідь на вторгнення Росії в Україну, є твердим прихильником санкцій Європейського Союзу, але сподівається, що можна зробити виняток, який дозволить їй взяти під свій контроль арену.

Фінляндія також розглядає варіанти експропріації об'єкта, якщо російські магнати відмовляться добровільно продати свої частки, повідомили міністерства закордонних справ та юстиції Фінляндії.

Мер Гельсінкі Юхана Вартіайнен заявив, що місто сподівається, що російські власники добровільно продадуть свої частки.

"Ми знаємо, що активні переговори про продаж залу продовжуються, і ми сподіваємося, що угода відбудеться якнайшвидше, щоб повернути зал у користування мешканців Гельсінкі", - повідомив Вартіайнен агентству Reuters.

Усі активи Тимченка в ЄС були заморожені, а Роман Ротенберг став об'єктом санкцій США, введених проти його батька Бориса та дядька Аркадія та їхніх родин за тісні зв'язки з президентом Росії Володимиром Путіним.