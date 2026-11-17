Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух объявил о намерении уйти в отставку после обвинений в получении финансовой выгоды от государственного железнодорожного проекта. Он заявил, что будет сотрудничать со следствием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Хурэлсух заявил о своем решении во вторник, 17 ноября. Накануне оппозиционная Демократическая партия обвинила его в получении финансовой выгоды от правительственного железнодорожного проекта.

Президент сообщил, что будет сотрудничать со следователями. При этом объявление об отставке не означает немедленного прекращения его полномочий.

По данным AP, отставка вступит в силу после того, как ее примет парламент Монголии - Великий государственный хурал.

Политическая нестабильность в Монголии

Хурэлсух вступил в должность президента в 2021 году на фоне укрепления позиций Монгольской народной партии, которая также получила парламентское большинство. К этой же политической силе принадлежит премьер-министр страны.

Как отмечает агентство, в последние годы партия столкнулась с внутренней борьбой. За девять месяцев в Монголии сменились три премьер-министра.