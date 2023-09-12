Жена вингера "Шахтера" в стиле Playboy вдохновила на подвиги с Италией: откровенные фото

Украинка поделилась в сети новыми снимками. Она стала героиней фотосессии одной из студий красоты польской столицы Варшавы.

Зубкова позировала в образе девушки Playboy. Отдельные фотографии жены звездного футболиста исполнены в стиле ретро. Образ Зубковой оказался на грани с категорией ню, но искусно не пересек ее.

Горячие фото жены, по всей видимости, должны вдохновить Зубкова на свершения в футболке сборной Украины. Вингер попал в заявку "сине-желтых" на поединок против Италии в квалификации к Евро-2024. Предыдущий матч он пропустил из-за повреждения.

Александр Зубков в нынешнем сезоне провел 6 матчей УПЛ, в которых записал в свой актив 1 ассист. В чемпионат Украины вингер вернулся в прошлом году из "Ференцвароша". "Горняки" выкупили контракт украинца за 2 млн евро, а он стал основным в команде Игора Йовичевича (26 поединков, 7 голов, 3 передачи).