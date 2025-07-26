Жена Стейтема показала три модных образа на лето: сможет повторить каждая (фото)

Рози Хантингтон-Уайтли во время отпуска в Турции продемонстрировала стильный летний гардероб, который станет вдохновением для модниц в жаркий сезон. Они сдержанные, изящные и практичные.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram британской модели и актрисы.
В фойе отеля Рози предстала в длинном платье молочного оттенка с короткими рукавами, которое подчеркнуло ее изящную фигуру. В то же время наряд выглядел сдержанно и изысканно.
Дополнением образа стали темные очки, элегантная прическа и коричневая сумка на плече. Отличный выбор для ужина или торжественного мероприятия летом.
На другой фотографии модель позирует со своим сыном, держа мороженое.
Для прогулки по городу она выбрала светлую базовую майку на тонких бретелях и розовые сатиновые брюки с высокой талией и карманами.
Дополнением образа стала плетеная сумка, большие солнцезащитные очки и летняя обувь.
Наряд сочетает удобство и стиль, поэтому он идеально подходит для прогулки по городу или отдыха у моря.
Еще один эффектный образ жена Стейтема продемонстрировала на фоне белоснежной стены с пальмами.
Она предстала в черном кроп-топе без бретелек и широких брюках палаццо с высокой посадкой.
Легкие ткани и свободный крой обеспечивают комфорт в жару, а стильная прическа и солнцезащитные очки завершают образ.
Образы Хантингтон-Уайтли доказывают, что на отдыхе можно выглядеть модно и стильно без чрезмерных усилий. Такие комбинации сможет создать каждая.
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