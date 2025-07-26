Бывшая Остапчука показала роскошный образ для вечеринки: платье всего за 590 грн

Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк поразила поклонников стильным и изысканным образом для летней вечеринки. Главной изюминкой стало шоколадное асимметричное платье, которое стоит всего 590 гривен.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Какой "лук" выбрала Горняк

Нотариус и блогерша отправилась на отдых на остров Миконос. Там она продемонстрировала несколько стильных образов, которые может позволить себе каждая.

Кристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Платье

Центральным элементом вечернего образа является платье асимметричного кроя глубокого шоколадного оттенка.

Оно имеет высокий воротник-стойку и ассиметричный крой, приоткрывая одно плечо, что придает луку изящество.

Одна сторона юбки значительно короче, чем другая. Таким образом Горняк показала стройные ноги и подтянутую фигуру.

Драпировка и сборки на талии и бедрах создают интересный акцент.

Ткань платья выглядит мягкой, возможно, это шелк или вискоза, что позволяет ей красиво спадать и драпироваться.

Что надеть на вечеринку летом (фото: instagram.com/kristygor)

Обувь

Дополняют стильный образ элегантные босоножки на высоком каблуке. Они имеют тонкие ремешки.

Горняк выбрала обувь в трендовом металлическом оттенке, который идеально вписывается в атмосферу летней вечеринки.

Клатч

Образ дополняет миниатюрная сумочка-клатч золотистого цвета на тонкой цепочке с блестящими элементами, стразами и металлическими деталями. Эта сумка служит ярким акцентом на фоне коричневого платья.

Аксессуары:

солнцезащитные очки с темными линзами и тонкой оправой, которые придают образу загадочности и шика

на запястье видны часы с широким темным ремешком и золотыми деталями

несколько браслетов, а также минималистичные серьги.

Прическа и макияж

Волосы собраны в низкий пучок или хвост, открывающий шею и плечи, подчеркивая крой платья.

Бывшая Остапчука показала модный лук на лето (фото: instagram.com/kristygor)

Стиль

Этот образ лучше всего охарактеризовать как "вечерний гламур" с элементами "современного шика".

Вечерний гламур: использование элегантного платья с разрезом, блестящих аксессуаров (сумка, обувь), изысканной прически создает атмосферу роскоши и праздничности.

Современный шик: асимметричный крой платья, минималистичные, но выразительные аксессуары и общая элегантность без излишней помпезности соответствуют современным модным тенденциям. Кристина Горняк обыграла модное платье (фото: instagram.com/kristygor)

Сколько стоит "лук" как у бывшей Остапчука

Наряд можно купить на популярном маркетплейсе Temu.

Стоимость коричневого платья - 1085 грн, впрочем, сейчас на него действует скидка. Наряд можно приобрести за 590 грн.

Столько стоит платье как у Кристины Горняк (скриншот)

Сумочка-клатч со стразами для губной помады стоила 1595 грн, однако сейчас такой товар можно приобрести со скидкой за 502 грн.

Столько стоит сумка как у Кристины Горняк (скриншот)