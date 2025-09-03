Жена Монатика покорила модным образом: костюм с бермудами и идеальная сумка на осень

Какой образ показала жена Монатика жена Монатика

Для появления на модной презентации Ирина выбрала стильный аутфит с интересными акцентами, которые помогут сделать любой осенний образ комфортным и привлекательным одновременно.

Она надела костюм нежного зеленого цвета с удлиненным жакетом и шортами-бермудами. Удачно соединила верх с нюдовым корсетом, добавив образу современности и игривости.

Свой наряд Ирина дополнила солнцезащитными очками, что придало образу нотку загадочности.

Модная сумка на осень от Ирины Монатик

Отдельное внимание привлекает аксессуар в руке. Модный лук супруга певца дополнила вместительной замшевой сумкой в коричневом цвете.

Такая модель идеально подходит к осеннему гардеробу. Она практичная и одновременно стильная.

Подойдет к любому образу, ведь легко сочетается с деловыми и повседневными луками.

Что носит жена Монатика (фото: instagram.com/irishamonatik)

Тренды осени, на которые вдохновляет образ Ирины Монатик