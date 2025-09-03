Жена Монатика покорила модным образом: костюм с бермудами и идеальная сумка на осень

Жена певца MONATIK, Ирина, продемонстрировала подписчикам стильный образ, который может стать вдохновением для осенних выходов.
Чем особенный образ Ирины, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.
Для появления на модной презентации Ирина выбрала стильный аутфит с интересными акцентами, которые помогут сделать любой осенний образ комфортным и привлекательным одновременно.
Она надела костюм нежного зеленого цвета с удлиненным жакетом и шортами-бермудами. Удачно соединила верх с нюдовым корсетом, добавив образу современности и игривости.
Свой наряд Ирина дополнила солнцезащитными очками, что придало образу нотку загадочности.
Отдельное внимание привлекает аксессуар в руке. Модный лук супруга певца дополнила вместительной замшевой сумкой в коричневом цвете.
Такая модель идеально подходит к осеннему гардеробу. Она практичная и одновременно стильная.
Подойдет к любому образу, ведь легко сочетается с деловыми и повседневными луками.
