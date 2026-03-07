Дружбе за гольфом конец? Стубб рассказал, когда в последний раз говорил с Трампом

Как рассказал Стубб в интервью Bloomberg, последний раз он говорил с Трампом в конце прошлого года. Ранее он часто общался с президентом США, в частности, относительно войны России против Украины.

Финский президет также высказался относительно войны, которую Трамп развязал против Ирана. По его словам, президент США действует "вне традиционного международного права", ведь не попросил разрешения на операцию в ООН.

Стубб предположил, что Трамп вряд ли согласится на каких-либо посредников для дипломатического урегулирования конфликта с Ираном. В то же время добавил, что вряд ли боевые действия на Ближнем Востоке затихнут в ближайшее время.

"Проблема транзакционного мира, который мы наблюдаем сейчас, заключается в том, что дипломатия не рассматривается как выигрыш для всех. Ее воспринимают как ситуацию "выигрыш-проигрыш" или игру вничью - а когда это игра вничью, достичь длительного мира очень трудно", - пояснил президент Финляндии.

Фото: президенты Финляндии и США за игрой в гольф (x.com/alexstubb)

Что известно о дружбе Стубба с Трампом

После победы на выборах Трамп имел напряженные отношения с Европой, но финский президент смог не только приблизиться к нему, но даже влиять на решения президента США.

Стубб и Трамп имели общее увлечение - гольф. Именно за игрой в гольф происходили разговоры о войне России против Украины. Один из них повлиял на Трампа так, что он даже угрожал России жесткими санкциями.

"Стубб лишь президент небольшой страны, но он имеет влияние на Трампа. Они разговаривают несколько раз в неделю", - рассказывал РБК-Украина финский политический эксперт Ристо Пенттиля.

В то же время он отмечал, что дружба между Стуббом и Трампом может быть временной. Так уже было ранее между Трампом и французским президентом Эммануэлем Макроном.

Больше об отношениях президентов Финляндии и США читайте в материале РБК-Украина "Химия гольфа: Как президент Финляндии стал ближайшим к Трампу лидером Европы".