Дружба з розрахунку: як Петро Порошенко шукав політичних союзників перед виборами

Команда Петра Порошенко последние два года искала союзников и пыталась заручиться поддержкой премьер-министра Владимира Гройсмана, лидеров "Народного фронта" Арсения Яценюка и Арсена Авакова, а также мэра Киева и главы партии "БПП - Солидарность" Виталия Кличко. На улице Банковая, где расположена Администрация президента, убеждали политиков поддержать Порошенко единым кандидатом на выборах в марте, а затем единой командой пойти на парламентские выборы.

Союз с Гройсманом, Кличко и "фронтовиками" гарантировал бы Петру Порошенко, что он, во-первых, будет единственным кандидатом от власти, и что в борьбу за президентский пост не ввяжется кто-нибудь другой из лидеров правящей коалиции, способный распылить голоса "провластного" электората. Во-вторых, совместный поход на выборы в Раду БПП и НФ, чьи рейтинги заметно "просели" за последние годы, позволил бы укрепить шансы правящей политической элиты пройти в парламент следующего созыва.

Все попытки договориться несколько раз заходили в тупик, упираясь в вопросы распределения квот в руководящих органах общего проекта или в персональные амбиции. К старту президентской кампании на Банковой нашли общий язык далеко не со всеми, с кем планировали изначально.

Вынужденный мир

В окружении Петра Порошенко и Владимира Гройсмана не скрывают, что разногласия между премьером и президентом стали нарастать с весны 2016 года, когда Гройсман возглавил правительство, покинув должность спикера Рады. Но вместо лояльности от премьера, на которую рассчитывали в президентской команде, Порошенко увидел, как Гройсман пытался дистанцироваться от него, всячески давая понять, что он – самостоятельный политический игрок.

Показывая как надо управлять государством, премьер стал выстраивать плотные отношения с "Народным фронтом" и его лидерами, публично обмениваясь любезностями и словами поддержки с Арсением Яценюком. В прошлом году Гройсман поддержал идею Авакова допустить полицейских в зоны таможенного контроля, тем самым спутав карты подконтрольной президенту СБУ.

Когда в прошлом году Банковая, лидеры НФ и премьер начали обсуждать рамочный формат сотрудничества на президентских и парламентских выборах 2019 года, Гройсман первым вышел из переговорного процесса. Такой демарш премьера в президентском окружении списывали на его персональные политические амбиции. В течение прошлого года премьер, как рассказывало РБК-Украина, вынашивал идею о создании собственной политической силы, с которой он пойдет на парламентские выборы 2019 года. Эти амбиции, как считали на Банковой, подогревались стороной Яценюка.

Градус напряжения между президентом и премьером повысило пристальное внимание правоохранительных органов к близкому соратнику Гройсмана – и.о. главы ГФС Мирославу Продану. В ноябре Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о подозрении Продану в незаконном обогащении.

"Ситуацию с Проданом Гройсман воспринял на свой счет, словно мы пошли атакой лично на него. Но по Продану у органов реально есть вопросы", – рассказывал РБК-Украина источник в окружении президента. В начале сентября прошлого года Продан ушел в отставку, после чего интерес к его персоне стал угасать. В начале февраля Соломенский суд Киева позволил снять с Продана электронный браслет и вернул ему загранпаспорт.

Оттепель в отношениях между премьером и президентом началась ближе к концу прошлого года. Единым фронтом Гройсман и Порошенко действовали в ноябре, когда Рада принимала госбюджет на 2019 год. Утверждение сбалансированного бюджета было одним из важных условий для продолжения сотрудничества с МВФ. Без поддержки кредитора перед правительством открывалась крайне невыгодная перспектива дефолта. Накануне президентских выборов фиаско Кабмина явно не сыграло бы и на руку Порошенко, который, хочет он того или нет, стал собирательным образом власти. Президент и руководство БПП поддержало Гройсмана при принятии бюджета, умерив пыл депутатов и не позволив им сильно раздуть расходную часть казны.

"Мы поддержали Гройсмана при голосовании за бюджет. Ему, к счастью, удалось избежать дефолта, чем он очень доволен. Ведь с МВФ он бы не договорился без участия президента", – уверял один из соратников Порошенко, говоря о причинах улучшения отношений между президентом и премьером.

Предварительные договоренности о союзе между премьером и президентом пока ограничиваются тем, что в случае победы Порошенко на выборах они единой командой пойдут на парламентские выборы. "Ни Гройсману, ни Кличко мы никаких условий не ставили, а они – никаких не выдвигали. Сейчас отношения и уровень взаимодействия у нас с ними, пожалуй, самые лучшие и конструктивные за последние несколько лет", – уверяет один из влиятельных членов президентской команды.

В случае с Гройсманом и Кличко, вероятней всего, свою роль сыграли прагматизм и инстинкт самосохранения, считает еще один из источников издания в президентском штабе. "Они поняли, что при сегодняшнем политическом раскладе всем нужно объединяться, чтобы завести сколько-нибудь количественную фракцию в парламент. Хотя все будет зависеть от результата президентских выборов", – признает собеседник.

Улучшение отношений между премьером и президентом отразилось и на месседжах предвыборной кампании Порошенко. Представляя свою избирательную программу, он акцентировал на необходимости экономических преобразований, что является сугубо прерогативой правительства. Хотя еще в конце прошлого года один из элементов его кампании заключался в том, чтобы максимально разграничить полномочия президента и правительства в глазах избирателей.

Теперь же Порошенко активно использует темы социальных стандартов и борьбы с бедностью. В начале февраля президент на совещании с участием премьера объявил о старте монетизации жилищных субсидий в денежной форме, что, очевидно, сыграет на руку Порошенко накануне выборов. "Естественно, то, что президент эксплуатирует экономические темы из сферы компетенции Кабмина – все это согласовано с Гройсманом. Правда, он предлагал запустить монетизацию субсидий деньгами через год, но у нас есть фактор выборов. Он согласился", – говорит один из членов штаба Порошенко.

Подходы в стратегии кампании пришлось менять на ходу, признается собеседник. "Мы провели фокус-группы, которые показали, что украинцы ожидают от президента некого экономического чуда. Они хотят, чтобы президент обещал им экономические улучшения. Поэтому теперь экономический аспект – еще один из акцентов его кампании", – отметил источник.

В окружении Гройсмана непублично отмечают, что президент получит от премьера осторожную поддержку. "Будем поддерживать там, где это нам не помешает и не создаст особых проблем. Пока ждем выборов, а как дальше действовать – будет видно", – говорит собеседник РБК-Украина в Кабмине.

Выдержать УДАР

За неделю до форума, на котором Порошенко заявил о намерении переизбраться на второй срок, в команде главы государства не было уверенности, что Виталий Кличко поддержит президента в его намерении снова идти на выборы. И это при том, что ранее серьезных оснований сомневаться в лояльности киевского мэра, который все еще значится формальным главой партии "БПП-Солидарность", у команды Порошенко не было, уверяли РБК-Украина источники в близком окружении президента.

Но в политической среде время от времени все же поговаривали о том, что Кличко может реанимировать свою партию УДАР и даже побороться за должность президента на мартовских выборах. Впервые идея похода мэра Киева в президенты озвучивалась в его окружении еще летом прошлого года. Более того, обсуждался даже теоретический сценарий выдвижения Кличко в качестве "кандидата от власти" в случае полного электорального провала Порошенко и отказа последнего от баллотирования. Очередную волну таких разговоров повлекла обильная наружная реклама с изображением мэра, заполонившая улицы Киева на старте избирательной кампании. Впрочем, тогда же один из членов команды мэра, отвечая на вопрос РБК-Украина, идет ли Кличко в президенты, ответил: "Обязательно. В 2024-м году".

Буквально за день до форума, на котором, как планировалось, Кличко должен был заявить о поддержке Порошенко, стало известно о внезапной госпитализации мэра в австрийскую клинику с рецидивом старой травмы спины. В политических кругах и в самом президентском штабе такую случайность расценили как желание Кличко избежать публичной поддержки Порошенко на мартовских выборах. Этот маневр со стороны столичного градоначальника мог спутать все карты для президентской команды.

Госпитализация Кличко не была надуманной или спланированной, говорят источники РБК-Украина в штабе, и при этом признают, что высказываться в поддержку Порошенко он и вправду не особо хотел. Но в итоге Кличко все же записал из клиники видеобращение со словами поддержки Порошенко.

"Часть близкого окружения Кличко убеждает его идти на парламентские выборы отдельно с УДАРом. Точно против такой затеи Белоцерковец (Дмитрий Белоцерковец, народный депутат от БПП, - ред.), Столар (Вадим Столар, влиятельный киевский бизнесмен, - ред.) и Палатный (Артур Палатный, народный депутат от БПП, в 7-м созыве от УДАР, - ред.)", – рассказывает источник РБК-Украина в президентском штабе.

Пойдя на выборы в Рады без БПП, Кличко может не преодолеть 5-процетный барьер, считает один из соратников Порошенко. "Кличко теоретически может идти самостоятельно, но получит примерно 3%, что-то отберет у нас по Киеву. В случае если Порошенко проиграет, это вдвойне абсурдно, потому что тогда всем наоборот нужно будет максимально объединяться и идти единой командой, чтобы получить представительство в парламенте. Кличко же почему-то себе придумал, что УДАР может набрать по стране 5% и для этого ему нужно позиционировать себя в качестве самостоятельного политика, сохраняя умеренный нейтралитет", - рассуждает источник.

По версии, выдвигаемой в СМИ, убедить Кличко поддержать Порошенко удалось за счет ухода с должности и.о. министра аграрной политики Максима Мартынюка, который считался близким к премьеру. Тогда как изначально при формировании Кабмина Гройсмана должность министра АПК была квотой группы УДАР. С увольнением Мартынюка, исходя из упомянутой версии, министерство вернули в орбиту УДАРа. Теперь ведомством руководит один из заместителей министра Ольга Трофимцева.

Впрочем, в штабе у Порошенко уверяют, что эта версия не соответствует реальному положению вещей. "Мартынюк продолжает контролировать министерство, сейчас министерством управляет его человек. Сам он уволился, чтобы заниматься какими-то вопросами Гройсмана", - разъяснил РБК-Украина один из влиятельных членов команды Порошенко, не став вдаваться в детали.

Прорвали фронт

Из-за того, что в "Народном фронте" несколько центров влияния, в партии так и не смогли прийти к единой позиции по поводу поддержки кого-либо из непартийных кандидатов на выборах в марте. Потому каждый из лидеров НФ решил действовать по своему усмотрению. Скажем, выступление спикера Андрея Парубия на президентском форуме "От Крут до Брюсселя" в конце января сопровождалось явными комплиментами в сторону президента. В штабе Порошенко уверяют, что сейчас Парубий и президент – "твердые союзники". На их отношения благотворно повлияло то, что оба приложили немало усилий для получения автокефалии для украинской православной церкви. На этой почве они наладили тесную коммуникацию, поясняет один из источников в АП.

У Порошенко называют своим союзником и Александра Турчинова, которого в начале прошлого года, по информации РБК-Украина, в АП рассматривали в качестве главы президентского штаба. Но тот, пытаясь сохранить нейтралитет, а также из-за неоднозначной позиции своей партии в отношении Порошенко, отказался. Эта неоднозначность объясняется тем, что многие члены НФ, куда после Революции достоинства вошло немало членов партии "Батькивщина", скорее предпочтут выступить в поддержку Тимошенко – соперника Порошенко в президентской гонке. К тому же в НФ уверены, что за кампанией по дискредитации Арсения Яценюка, обернувшейся его вынужденным уходом с поста премьер-министра в апреле 2016 года, стояла именно Банковая.

В отличие от Парубия и Турчинова, Арсений Яценюк на форум к Порошенко не пришел. При том, что в президентском штабе рассчитывали, что экс-премьер также выступит с речью, даже если и не станет высказываться в поддержку президента. "Был сценарий, что он заявит, что приветствует форум, а съезд "Народного фронта" второго февраля примет решение по поводу кандидата, а именно – о поддержке Порошенко", – рассказывал один из штабистов Порошенко.

Выступая на съезде НФ, заявления о поддержке Порошенко от Яценюка так и не прозвучало. Но явные отсылки к предвыборным тезисам и акцентам стратегии Порошенко все же были. Сейчас Яценюк попытается сохранить нейтралитет на время кампании, определяясь с будущими союзниками по итогам президентских выборов, полагают в штабе Порошенко.

"Яценюк сейчас на раздорожье. С одной стороны, он понимает, что лучший вариант для него – это поддержать Порошенко. С другой стороны, у него под боком Аваков, который этому противится. С третьей стороны, у него фракция, которая не знает, куда им бежать вообще", – размышляет один из источников в окружении Порошенко.

Непростые отношения у президента складываются с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. С приближением выборов конфронтация между ними только обострилась, о чем писало РБК-Украина. В команде Порошенко убеждены, что МВД и Национальная полиция, реагируя на случаи нарушения избирательного законодательства, используют выборочный подход и подыгрывают штабу Тимошенко. Как писало РБК-Украина, у Авакова выстроились неплохие отношения с Юлией Тимошенко, и он, скорее всего, будет делать ставку на ее победу.

Локальные ставки

Наряду с политическими "тяжеловесами" штаб Порошенко пытался склонить к сотрудничеству влиятельных народных депутатов, избранных в мажоритарных округах и имеющих там большой уровень поддержки, а также представителей местных элит. Например, на форуме Порошенко присутствовали ряд депутатов из парламентской группы "Воля народа", в частности Ярослав Москаленко, Степан Ивахив, Сергей Мартыняк и Александр Фельдман. По словам собеседника в близком окружении президента, некоторые из них возглавляют избирательные штабы Порошенко в своих регионах. "К примеру, Ивахив – один из руководителей штаба в Волынской области", – сказал собеседник.

Кроме того, штаб пытается выстроить сотрудничество с рейтинговыми мэрами в больших городах Украины. Это – одна из составляющих стратегии Порошенко под названием "совет регионов". Ее суть сводится к тому, чтобы отождествить президента с рейтинговыми мэрами и успехами децентрализации в больших городах Украины. Посещая города, президент вместе с мэрами будет отчитываться том, что сделано и что будет сделано для городов их общими усилиями, в том числе благодаря децентрализации.

В этой связи показательно, что на форуме в конце января слово дали мэру Днепра Борису Филатова, который говорил об успехах децентрализации, подчеркнув личную заслугу президента Порошенко в продвижении этой реформы. Открытую поддержку Порошенко на предстоящих выборах ранее высказал и мэр Харькова Геннадий Кернес.

В президентской команде также возлагали надежду на публичную поддержку со стороны фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука. Ранее источники РБК-Украина в окружении главы государства сообщили, что соответствующие переговоры с певцом ведутся. В пресс-службе Вакарчука эту информацию отрицали, однако источники издания настаивали, что такие переговоры имели место. И якобы взамен Вакарчук выдвигал ряд условий "нематериального характера". Позже сам певец выступил с заявлением, что не намерен участвовать в выборах президента и не планирует поддерживать кого-либо из претендентов на пост главы государства.

В конце прошлого года в политических кругах ходили слухи о том, что Банковая пыталась установить диалог с лидером "Самопомочи" Андреем Садовым. В команде Порошенко якобы пытались склонить мэра Львова к самостоятельному походу на президентские выборы, чтобы оттянуть электорат у Анатолия Гриценко. Ни в команде Порошенко, ни в команде Садового факт таких переговоров не подтверждают. В то же время, по словам Садового, попытка добиться лояльности мэра Львова и "Самопомочи" предпринималась Банковой летом 2016 года в обмен на помощь с "мусорной блокадой".

Осенью прошлого года, по информации РБК-Украина, Садовый и лидер "Демальянса" Василий Гацько подписали соглашение, согласно которому "Самопомич", "Демальянс" "Гражданская позиция" Гриценко и политическая инициатива Святослава Вакарчука (если бы такая появилась) должны были поддержать единого кандидата с самым высоким рейтингом по состоянию на конец февраля 2019 года.

Но в начале января Садовой заявил о том, что лично будет баллотироваться в президенты, в чем его поддержала "Самопомич". Правда, собеседник РБК-Украина в штабе Гриценко утверждает, что вялотекущие консультации с Садовым продолжаются. У Гриценко предлагают лидеру "Самопомочи" совместно провести независимый соцопрос, по результатам которого получивший меньший результат снимет свою кандидатуру. Однако, по словам собеседника, Андрей Садовой пока не откликнулся на такое предложение.