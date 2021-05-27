Є інший термін: у Пентагоні відмовилися називати Росію ворогом

Сполучені Штати Америки не вважають Російську Федерацію "ворогом". При цьому в Пентагоні заявили, що для Росії використовується інший термін.

Про це під час спілкування з журналістами заявив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі.

Так один з журналістів поставив Кірбі питання про те, яка позиція Пентагону щодо минулих нещодавно в Сербії спільних навчань сербських і російських військових. При цьому кореспондент заявив, що "Сербія, яка є членом програми НАТО" Партнерство заради миру", веде навчання з ворогом".

"Ніхто не затаврував Росію ворогом. Це не та фраза, яку ми б використовували для позначення Росії", - заявив представник Пентагону.

Він додав, що волів би "двом суверенним країнам самим говорити про свої навчання і двосторонні відносини".

"Ми цінуємо Сербію як учасника програми "Партнерство заради миру" і, безумовно, цінуємо наш внесок в Альянс", - зазначив Кірбі.