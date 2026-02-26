"Второсортный" орден для министра из Германии: в МИД ответили на скандал в СМИ

Реакция на публикацию немецких медиа

По словам спикера, немецкое медиа не обращалось в МИД за комментарием перед публикацией отчета, что привело к искаженному восприятию фактов.

Он подчеркнул, что нельзя сравнивать политиков, которые имеют разный срок службы и получили награды в разное время.

"Сравнение двух немецких политиков, которые получили государственные награды в разное время и после разного срока службы, является по своей сути недопустимым", - подчеркнул Тихий.

Кто еще получил награды

В ведомстве посоветовали медиа обратить внимание на общий список иностранных деятелей, которых Украина отметила за последние полгода.

Среди них - министры иностранных дел Латвии, Норвегии и Хорватии, а также руководители оборонных и финансовых ведомств других стран ЕС и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Особое внимание спикер уделил награждению Иоганна Вадефуля, отметив, что это вполне заслуженный шаг.

"Мы глубоко благодарны министру иностранных дел ФРГ Иоганну Вадефулю за его выдающийся личный вклад в поддержку Украины и сохранение мира в Европе. Эта высокая награда как раз и служит признанием этой роли", - заявил представитель МИД.