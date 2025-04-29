НМТ-2025: когда и где будет проходить тест - ключевые даты и инструкции

Участники основной сессии национального мультипредметного теста (НМТ) 2025 года уже начали получать приглашения. В них указаны все подробности о проведении тестирования.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

График проведения НМТ-2025

В этом году НМТ будет проходить в две сессии: основная состоится с 14 мая по 25 июня, дополнительная - с 14 по 25 июля.

Участники будут сдавать тесты по четырем предметам: трем обязательным - украинскому языку, математике и истории Украины, а также одному предмету на выбор - украинской литературе, иностранному языку, биологии, физике, химии или географии.

Тестирование будет проходить за один день в два этапа продолжительностью по два часа каждый, между которыми предусмотрен 20-минутный перерыв. В случае воздушной тревоги тестирование будет приостановлено.

Сдать НМТ можно будет как в Украине, так и за рубежом - в специально определенных центрах. Онлайн-формат тестирования не предусмотрен. Перечень стран для сдачи НМТ доступен по ссылке.

Результаты основной сессии участники получат до 4 июля, дополнительной - до 30 июля.

Как узнать о месте и времени проведения НМТ-2025

До 7 мая все зарегистрированные участники и участницы основной сессии НМТ имеют возможность загрузить приглашение из своих персональных кабинетов.

В приглашении будет указана дата, время проведения тестирования и адрес временного экзаменационного центра (ТЭЦ). Для тех, кто будет проходить тестирование в Украине, время будет указано по киевскому, а для участников за рубежом - по местному времени населенного пункта.

В УЦОКО отмечают, что место проведения НМТ является конфиденциальной информацией. Адреса ТЭЦ и персональные данные запрещено передавать посторонним лицам или разглашать в соцсетях и телеграмм-каналах.

Участников призывают заранее ознакомиться с приглашением и проложить маршрут к ТЭЦ. Те, кто опоздает на тестирование, не смогут быть допущены независимо от причин.

Официальная информация об НМТ доступна только через персональные кабинеты, вебсайт Украинского и региональных центров оценивания качества образования и их официальные соцсети.