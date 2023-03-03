RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Второй поход на Киев: в полиции оценили угрозы прорыва россиян

Фото: начальник полиции Киевской области Андрей Небитов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Повторная попытка наступления российских оккупантов на Киев почти невозможна из-за болотистого характера местности весной и проведения минирования территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника полиции Киевской области Андрея Небытова в интервью ТСН.ua.

По его словам, с первого дня деоккупации Чернобыльской зоны отчуждения там проводятся ответные фортификационные действия. Так, военные не перестают работать.

"Усиленные спецподразделения, сейчас у них есть соответствующая бронированная техника, тяжелое вооружение, с помощью которого можно сбить даже вертолеты. Милитарная составляющая усиливается", - сказал он.

Небытов отметил, что 80% территории - это болота. Поэтому с приходом весны по ней фактически невозможно проходить. К тому же, проведены минирования территории и другие серьезные мероприятия.

"Я считаю, что второй поход на Киев невозможен. Хотя они могут попробовать, в таком случае получат достойный отпор", - добавил начальник полиции.

Напомним, руководитель разведки Кирилл Буданов заявил, что у России нет планов снова попытаться осуществить наступление на Киев.

К тому же, командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев оценил готовность украинских военных к возможному наступлению оккупантов на Киев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская областьполицияКиев