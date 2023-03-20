Второй месяц в горячих боях. Маляр указала на два важных аспекта обороны Бахмута

"Самая горячая точка у нас Бахмут. На этой неделе это уже второй месяц как начались самые ожесточенные бои, как ситуация критически обострилась в отношении Бахмута. Но при всех прогнозах разных экспертов второй месяц в этих горячих боях Бахмут стоит", - сказала Маляр.

Она отметила, что прежде всего оборона Бахмута позволяет снизить наступательный потенциал врага. И то, что сегодня там стоят наши войска - они просто не пропускают оккупантов дальше.

"Второй важный аспект - это уничтожение врага, техники и личного состава. За время этих боев безусловно, к сожалению, с нашей стороны есть потери. Вместе с тем, у врага потери значительно выше и мы уничтожаем самые его профессиональные подразделения, подразделения "Вагнера", которые брошены на то, чтобы оцепить Бахмут", - подчеркнула замминистра.

Она добавила, что на сегодняшний день в Бахмуте проходят активные бои, однако оборона города продолжается.

"В определенной части города они (бои, - ред.) происходят, определенное продвижение у врага было. Вместе с тем, у нас тоже есть на определенных участках успехи и на сегодня идет оборона Бахмута", - отметила Маляр.