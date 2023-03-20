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Второй месяц в горячих боях. Маляр указала на два важных аспекта обороны Бахмута

Фото: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр (facebook.com/ganna_maliar)
Автор: Татьяна Степанова

Оборона Бахмута позволяет снизить наступательный потенциал российских войск, а также уничтожить большое количество техники и личного состава оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр в эфире телемарафона.

"Самая горячая точка у нас Бахмут. На этой неделе это уже второй месяц как начались самые ожесточенные бои, как ситуация критически обострилась в отношении Бахмута. Но при всех прогнозах разных экспертов второй месяц в этих горячих боях Бахмут стоит", - сказала Маляр.

Она отметила, что прежде всего оборона Бахмута позволяет снизить наступательный потенциал врага. И то, что сегодня там стоят наши войска - они просто не пропускают оккупантов дальше.

"Второй важный аспект - это уничтожение врага, техники и личного состава. За время этих боев безусловно, к сожалению, с нашей стороны есть потери. Вместе с тем, у врага потери значительно выше и мы уничтожаем самые его профессиональные подразделения, подразделения "Вагнера", которые брошены на то, чтобы оцепить Бахмут", - подчеркнула замминистра.

Она добавила, что на сегодняшний день в Бахмуте проходят активные бои, однако оборона города продолжается.

"В определенной части города они (бои, - ред.) происходят, определенное продвижение у врага было. Вместе с тем, у нас тоже есть на определенных участках успехи и на сегодня идет оборона Бахмута", - отметила Маляр.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российские оккупанты тактически не могут завершить операцию по захвату Бахмута. Захватчики продолжают совершать атаки "по инерции".

Также ранее аналитики ISW сообщали, что Пригожин анонсировал масштабное контрнаступление ВСУ уже в апреле, призывая сохранить военные силы РФ. Таким образом, он пытался оправдать неспособность достичь целей в Бахмуте.

К тому же, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подчеркивал, что оборона Бахмута закладывает основу для дальнейшего контрнаступления Сил обороны.

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