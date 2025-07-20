На второй фронт сил нет: в ЦПД объяснили, почему Россия не сможет давить на Азербайджан

"После полномасштабной войны против Украины влияние Москвы в регионе настолько ослабло, что даже бывшие союзники ведут себя независимо. И давно уже не являются союзниками. А Азербайджан вообще давно вышел из орбиты Кремля", - отметил Коваленко.

Руководитель ЦПД напомнил, что Россия сейчас вообще не имеет каких-либо рычагов давления на Баку - ни экономических, ни военных. Запрет на импорт азербайджанских фруктов и овощей ударит в первую очередь по рынку России. В российских энергоносителях Азербайджан не нуждается.

Военных ресурсов для атаки Азербайджана Кремль выделить не способен. Кроме этого, за спиной Баку и президента Ильхама Алиева стоит Турция. А испортить отношения с турецким лидером Реджепом Эрдоганом для россиян сейчас равноценно самоубийству.

"Z-блогеры и провоенные российские "эксперты" снова раздувают истерию: то требуют ударить "орешником" по Баку, то призывают к блокаде Азербайджана. Но это лишь демонстрирует слабость Москвы, которая погрязла в Украине, потеряла Армению, потеряла Центральную Азию, влияние на Ближний Восток и все больше рискует окончательно потерять Кавказ", - добавил Коваленко.

Он подытожил, что Россия не способна даже на гибридное давление без ущерба для самой себя. Атаковать нефтепромыслы в Азербайджане - это оставить следы и иметь дело не только с Баку, но и Анкарой.

"Пока Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) играет в новую имперскую игру, цены на продукты в РФ пойдут еще выше. А на второй фронт сил уже нет и не будет", - резюмировал Коваленко.