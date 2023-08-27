Второе судно из Одессы дошло временным коридором в Румынию

"Второе судно достигло Румынских территориальных вод после успешного прохождения через наш временный Черноморский коридор. Оно было заблокировано с февраля 2022 года, загружено сталью для Африканских потребителей", - пояснил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина защищает свободу судоходства реальными делами, а мир выигрывает от стабильности.

"Спасибо всем, кто сделал это возможным: нашим портовикам, нашим воинам и всем, кто защищает свободу", - добавил он.

Напомним, руководитель проекта "Института Черноморских Стратегических исследований" Андрей Клименко еще вчера сообщил, что из порта Одессы вышел балкер PRIMUS.

Сегодня эта информация была подтверждена в Министерстве восстановления Украины.

Что этому предшествовало

В июле Россия заявила, что выходит из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения его условий. При этом русская армия начала обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру на юге Украины.

Как сообщалось, недавно Украина объявила об открытии в Черном море временных коридоров для торговых судов. Однако ВМС Украины подчеркнули, что сохраняется угроза со стороны РФ. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала войны.

Как известно, 16 августа из порта Одессы вышло первое судно после прекращения "зернового соглашения".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.