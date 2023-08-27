Идет по установленному коридору. В Украине подтвердили выход второго судна из Одессы

Второе из заблокированных из-за войны судов вышло из Одесского порта и идет временным коридором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обновления Украины.

По данным министерства, балкер PRIMUS сингапурского оператора под флагом Либерии вышел из порта Одесса и двигается установленным для гражданских судов временным коридором в/из черноморских морских портов Украины.

В министерстве сообщили, что судно находилось в порту с 20 февраля 2022 года с металлопродукцией для стран Африки.

Это второе судно, которое воспользовалось временным коридором для гражданских судов.

Напомним, руководитель проекта "Института Черноморских Стратегических исследований" Андрей Клименко еще вчера сообщил, что из порта Одессы вышел балкер PRIMUS.

Что этому предшествовало

В июле Россия заявила, что выходит из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения его условий. При этом русская армия начала обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру на юге Украины.

Как сообщалось, недавно Украина объявила об открытии в Черном море временных коридоров для торговых судов. Однако ВМС Украины подчеркнули, что сохраняется угроза со стороны РФ. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала войны.

Как известно, 16 августа из порта Одессы вышло первое судно после прекращения "зернового соглашения".

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