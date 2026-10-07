Второе высшее образование без НМТ: как вступить на контракт до 15 октября

Кто может поступить без НМТ

В 2026 году поступление на бакалавриат в целом происходит по результатам НМТ 2023, 2024, 2025 или 2026 года. Однако для поступающих, уже имеющих степень бакалавра, магистра или специалиста и поступающих для получения второго высшего образования, действуют другие правила.

В таком случае для конкурсного отбора засчитывают результаты профессионального экзамена, который проводит непосредственно заведение высшего образования.

То есть для поступления на бакалавриат на контракт на второе высшее образование сдавать НМТ не нужно.

Когда можно подать документы

Основной прием заявлений на бакалавриат на бюджет и контракт завершился 1 августа. Однако учреждения высшего образования могут проводить дополнительный набор на контракт.

В 2026 году зачисление на контрактную форму обучения продлится до 15 октября. При этом заведение должно провести конкурсный отбор с соблюдением установленных требований к вступительным испытаниям.

Поступающие, пропустившие основной срок подачи заявлений, могут воспользоваться дополнительным набором, если конкретный университет проводит его.

Что нужно для вступления на контракт

Для поступления на бакалавриат на основе полного общего среднего образования или степени младшего бакалавра конкурсный балл на контракт определяет само заведение высшего образования. В то же время, для отдельных специальностей установлены минимальные значения.

В частности, конкурсный балл не может быть ниже:

150 баллов - для международных отношений, публичного управления и администрирования, права, международного права, стоматологии, медицины, педиатрии и медицинской психологии;

- для международных отношений, публичного управления и администрирования, права, международного права, стоматологии, медицины, педиатрии и медицинской психологии; 140 баллов - для фармации по специализациям.

Для абитуриентов, получающих второе высшее образование, конкурс проводится по результатам профессионального экзамена в соответствующем заведении высшего образования.