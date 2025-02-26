В Австралии заявили о наличии в стране редкоземельных металлов, необходимых Западу

В Австралии есть редкоземельные элементы, необходимые Западу, и навыки для их экономичного производства. Использовать имеющиеся ресурсы гораздо проще, чем разрабатывать новые в других странах.

Об этом заявила генеральный директор компании Lynas Аманда Лаказе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Каждый, кто оценивает эту отрасль, знает, сколько времени проходит от появления мысли: "Разве не было бы здорово получить немного редкоземельных металлов от X?", где бы X ни находился, до фактического появления отдельного продукта, лежащего в большом мешке в ожидании покупателя", - сказала Лаказе.

Она считает, что для гарантированных поставок на Запад нужно покупать продукцию Lynas. "У нас есть ресурсы и навыки, позволяющие эффективно перерабатывать эти ресурсы", - сказала она.

Компания Lynas Rare Earths, крупнейший в мире производитель редкоземельных металлов за пределами Китая, сообщила о более резком, чем ожидалось, падении прибыли в первом полугодии, вызванном низкими рыночными ценами из-за избыточного предложения и более высоких операционных расходов.

Рыночные условия для редкоземельных металлов были сложными в течение последних нескольких лет, поскольку цены упали. Но в последние дни наметилось улучшение после того, как Китай опубликовал проект реформ, предполагающий, что он консолидирует свою отрасль, сказала Лаказе.