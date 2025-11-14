Дрова подорожали на 20% перед зимой: сколько стоят и какие есть альтернативы

Какими бывают дрова

Основное различие между видами дров заключается в твердости древесины. Они делятся на твердолиственные и мягколиственные породы, пояснил эксперт Биоэнергетической ассоциации Украины Евгений Олейник. "Твердолиственные породы дают больше энергии при сжигании, тогда как мягколиственные быстрее сгорают и выделяют меньше тепла", - добавил специалист в комментарии РБК-Украина.

К твердолиственным породам относятся дуб, бук, граб, ясень, клен, акация, береста, черешня, явор. Мягколиственные – это сосна, осина, тополь, липа, ива, ольха и береза.

Важным фактором является также влажность древесины. Свежесрубленная имеет слишком высокую влажность – до 50%, поэтому плохо горит, дымит и тратит часть энергии на испарение воды, отметил Олейник. Для бытового использования уровень влажности не должен превышать 35%.

"Чтобы дрова качественно горели, их надо подсушить. В естественных условиях это длится от полугода до года, тогда влажность снижается до 20–30%", - пояснил эксперт и добавил, что больше всего тепла дают специально высушенные дрова, которые проходят термическую обработку в сушильных камерах.

Специалист Биоэнергетической ассоциации Украины также дал несколько советов потребителям:

покупать дрова заранее и хранить их под накрытием несколько месяцев; если древесина имеет большой диаметр, ее следует расколоть, чтобы ускорить сушку; снять кору – это поможет древесине быстрее отдать влагу; перед сжиганием занести дрова на несколько минут в теплое помещение, чтобы они прогрелись – тогда горение будет более эффективным.

Сколько стоят дрова

Официально приобрести дрова в Украине можно через государственный онлайн-магазин "ДроваЕ" или непосредственно в филиалах государственного предприятия "Леса Украины". Цена кубометра древесины, которую официально реализуют лесхозы, колеблется от примерно 700 гривен до более 3 тысяч гривен.

В большинстве случаев стоимость составляет 1–2 тысячи гривен за кубометр. Стоит учитывать, что указанные суммы касаются неколотых дров и не включают оплату доставки.

"Цена, указанная на сайте, не включает доставку, колку или упаковку. Иногда транспортные расходы могут равняться стоимости самих дров", - пояснил Олейник.

Грузовик, загруженный дровами (фото Getty Images)

Лесхозы обычно продают свежесрубленную древесину, тогда как частные компании покупают ее весной, подсушивают, колют, пакуют в мешки или на поддоны, что повышает конечную стоимость, добавил эксперт. "Такие компании предоставляют более качественный продукт, но и цена выше – иногда вдвое по сравнению с лесхозами", - отметил он.

В интернет-магазинах стоимость дров существенно отличается и зависит от породы древесины. На одном из сайтов по продаже биотоплива цена дров составляет от 1800 до 2300 гривен за кубометр. На другой торговой платформе дрова предлагают в пределах 2500–3100 гривен за кубометр. Кроме того, в продаже есть колотые дрова в ящиках – их цена колеблется от 5400 до 6900 гривен за 2,1 складометра (складометр составляет примерно 0,7 кубометра колотых дров - ред.).

Перед началом отопительного сезона 2025 года дрова подорожали примерно на 20%, отметил Олейник и добавил, что покупать дрова следует заблаговременно – сразу после завершения сезона.

"Это позволяет получить более низкую цену и высушить древесину до осени", - пояснил Олейник.

Что такое пеллеты и цены на них

Пеллеты – это альтернатива дровам в виде мелких гранул. Они изготавливаются из продуктов переработки древесины или аграрного производства, пояснил менеджер компании Heathub, специализирующейся на продаже отопительных систем.

Их изготавливают из опилок, шелухи подсолнечника, соломы или других растительных остатков. По сравнению с дровами, пеллеты имеют значительно большую теплотворность.

"Пеллета дает в два с половиной раза больше энергии, чем обычная древесина", - отметил специалист в комментарии РБК-Украина.

Еще одним преимуществом является возможность автоматизации процесса отопления. Пеллетные котлы оборудуются специальной горелкой, которая может работать автономно до недели без дополнительного вмешательства.

"Вы загружаете пеллету, котел работает целую неделю, потом очищаете его от пепла – и снова запускаете. Все происходит автоматически", - пояснил эксперт Heathub.

Относительно стоимости этого вида твердого биотоплива, то на рынке наблюдается широкий диапазон цен. Средняя цена, по словам менеджера, составляет от 6 до 10 тысяч гривен за тонну, хотя на некоторых сайтах стоимость достигает 14–15 тысяч. Все зависит от вида сырья.

"Древесные пеллеты обычно дороже, потому что имеют больший коэффициент полезного действия. Пеллеты из лузги подсолнечника – дешевле, но и менее энергоэффективные", - уточнил он.

Какие есть брикеты и сколько они стоят

Топливные брикеты – это спрессованные отходы деревообработки – фактически опилки, которые под высоким давлением формируются в плотные блоки, пояснил представитель Heathub. "Они более плотные, горят дольше, но котел на них не может работать автоматически, как в случае с пеллетами", - рассказал специалист.

Преимуществом брикетов он называет продолжительность горения. Если дрова сгорают в среднем за 4 часа, то брикеты могут поддерживать тепло до 8 часов, хотя и с несколько более низкой температурой. Такой тип топлива удобен для бытового использования в небольших котлах или каминах.

Топливные брикеты отличаются по форме и способу изготовления. Самые распространенные три типа – NESTRO, RUF и Pini&Kay.

NESTRO – имеют высокую плотность и хорошо горят. Их недостаток – чувствительность к влаге. В интернет-магазинах этот тип топливных брикетов продается в среднем по 12 700 гривен за тонну.

RUF – квадратные или прямоугольные брикеты, которые напоминают кирпич. Они имеют самую низкую плотность среди основных типов и тоже не слишком устойчивы к влаге. Такие брикеты стоят в среднем 11 200 гривен за тонну.

Pini&Kay – цилиндрические или многогранные брикеты с отверстием посередине, что улучшает подачу воздуха во время горения. Их изготавливают при высокой температуре (до 350°C), поэтому поверхность становится прочной и влагостойкой. В интернет-магазинах брикеты Pini&Kay стоят в среднем 12 500 гривен за тонну.

Какое топливо выбрать

Дрова остаются базовым вариантом для классического печного отопления и простых твердотопливных котлов, отметил Евгений Олейник. "Дрова – это традиционное топливо для обычных печей, печек и котлов", - сказал он.

Дрова, горящие в печи (фото Pixabay)

Главное преимущество дров, по его мнению, - доступность и низкая цена. Однако такие системы требуют постоянного внимания: когда дрова сгорают, их нужно подкладывать вручную.

Пеллеты, или гранулы, по словам эксперта, подходят прежде всего для современных котлов с автоматической подачей топлива. Такие системы значительно уменьшают необходимость вмешательства человека: "Автоматический котел подает гранулы сам, поддерживает в течение суток нужную температуру и требует минимального обслуживания", - пояснил специалист.

Впрочем, если пеллеты использовать в обычном котле, они превращаются в дорогое и неудобное топливо. "В старом котле их придется подбрасывать, как уголь, и это будет очень дорого", - добавил он.

Топливные брикеты – это "улучшенные дрова". Они лучше и дольше горят, дают более высокую температуру, но и цена у них выше, чем у дров, отметил эксперт.

Тем, кто планирует устанавливать новый котел, Евгений Олейник советует ориентироваться не только на эффективность топлива, но и на реалии энергосистемы. Пеллетные котлы хоть и удобны, но зависят от электроснабжения, ведь автоматизированная система подачи не работает без питания. "В современных условиях перебои могут остановить работу современного котла", - отметил он.

Для сельской местности и частных домов эксперт традиционно рекомендует классические твердотопливные котлы или печи. "В обычной сельской местности обычный котел или печь – это наиболее надежный вариант", - подытожил Олейник.