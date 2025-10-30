Если газа не будет. Как выбрать автономный котел и сколько это стоит

Российские атаки на газовую инфраструктуру заставляют задуматься над другими вариантами отопления частного дома. Твердотопливные котлы – одни из самых простых и надежных из них.

Как выбрать и установить твердотопливный котел, а также сколько стоят такие устройства – в материале РБК-Украина .

Какие особенности твердотопливного котла

Твердотопливный котел – это относительно простое устройство для обогрева помещения, в котором сжигаются твердые источники энергии (уголь, дрова, топливные брикеты), что приводит к выделению тепла. Ранее самым популярным топливом, которое использовалось в котлах был уголь. Сегодня он теряет популярность, из-за высокой цены и меньшей экологичности.

Процесс горения происходит в топке котла, после чего выделяемое тепло передается в систему центрального отопления и распределяется по всему дому.

На рынке твердотопливных котлов можно встретить несколько разновидностей этих устройств, каждый из которых отличается принципом работы. Например, котлы длительного горения могут функционировать на одной загрузке топлива до 48 часов, пояснил руководитель департамента "Отопление" сети торговых центров "Эпицентр" Максим Кобзин. Это обеспечивается специальным дизайном камеры сгорания и системой точной подачи воздуха. Горение в них происходит сверху вниз.

Пиролизные котлы основаны на более технологичном способе сжигания древесины. Во время работы пиролизного котла древесина сначала нагревается и выделяет газы, которые затем догорают во второй камере. Такой принцип позволяет достичь эффективности работы котла до 90%, добавил Кобзин (КПД других моделей равен около 75%). Впрочем, пиролизные котлы не рекомендуется использовать как резервный источник тепла из-за повышенной температуры горения.

"Пиролизный процесс опасен, потому что температура горения газов вдвое выше, чем в традиционном котле. Использование такого котла без необходимого оборудования и правильного подключения создает реальный риск возгорания или взрыва", - предостерег руководитель компании Svittepla Руслан Иванец в комментарии РБК-Украина.

Также в некоторых котлах установлена автоматическая подача топлива. Они работают преимущественно на пеллетах или угольной крошке. Благодаря механизму подачи происходит равномерное горение, что позволяет поддерживать стабильную температуру теплоносителя. Подобные установки способны поддерживать заданные параметры с точностью до 1-2 °C и требуют пополнения топлива лишь раз в 3-7 дней.

Твердотопливные котлы имеют ряд особенностей, о которых стоит знать заранее. Например, для дров, пеллет или угля требуется помещение для хранения. Поэтому важно предусмотреть место под небольшой склад. Неплохо также иметь помещение для просушки древесины, поскольку ее часто продают с повышенной влажностью.

Со временем внутри твердотопливных котлов накапливается сажа, поэтому их нужно регулярно чистить. Частота обслуживания зависит от модели и класса оборудования, Очистка и правильный уход позволят существенно продлить срок службы устройства, а также хорошо влияют на эффективность и надежность его работы.

Сколько стоят твердотопливные котлы

Для частного дома в качестве альтернативы газу обычно выбирают бюджетные дровяные котлы, которые могут работать на нескольких видах топлива (дровах, угле и топливных брикетах), отметил Кобзин. "Стоимость традиционных дровяных котлов начинается от 13 900 грн", - добавил эксперт.

Цены на твердотопливные котлы приведены по данным сети "Эпицентр". Для сравнения были использованы самые популярные модели каждого вида устройств.

Самый популярный, среди обычных твердотопливных котлов стоит почти 17 тысяч гривен по акционной цене. Без учета скидки, цена на это устройство достигает более 18 тысяч гривен. Мощность котла – 14 кВт, он способен обеспечить теплом дом площадью до 120 квадратных метров и может работать на угле, дровах и топливных брикетах.

Фото "Эпицентр"

На втором месте почти идентичное устройство, но мощностью 12 кВт. Он стоит более 15 тысяч гривен по акционной цене и более 16 тысяч гривен без учета скидки. Котел использует такие же виды топлива, что и предыдущая модель и способен обогреть дом площадью до 100 квадратных метров. Верхняя граница цен на классические твердотопливные котлы в зависимости от мощности и наличия дополнительных опций может доходить до 40 тысяч гривен.

Самый полярный котел длительного горения стоит 31 590 гривен (без скидки - более 35 тысяч гривен), он имеет мощность 25 кВт и способен обогреть дом площадью до 250 квадратных метров. Котел может работать на торфе, брикетах из древесины, угле и дровах. Одной загрузки хватает до 24 часов работы.

Цены на пиролизные котлы мощностью до 12-16 кВт колеблются на уровне 48-50 тысяч гривен. Стоимость моделей с большей мощностью может быть значительно выше.

Фото "Эпицентр"

Сколько стоит установить твердотопливный котел

Использование твердотопливного котла в качестве резервного источника тепла требует дополнительного оборудования для безопасного подключения к системе отопления. Поэтому приобретение котла - это лишь часть расходов.

"Для правильной работы устройства обязательно нужно установить клапан сброса давления и смесительный клапан (устройство, которое автоматически смешивает потоки горячей и холодной воды – ред.)", - пояснил Кобзин.

Также нужно будет установить источник бесперебойного питания. Он нужен для непрерывной работы циркуляционного насоса, добавил Иванец. Это устройство, благодаря которому вода циркулирует по трубам системы отопления, доставляя тепло от котла к радиаторам.

В дополнительные расходы входят элементы системы дымохода - трубы, соединительные детали и арматура, обеспечивающие правильную циркуляцию воздуха и отвод дыма. Затраты на это оборудование составят примерно 30-35 тысяч гривен, пояснил эксперт. Источник бесперебойного питания обойдется в 7 тысяч гривен, а аккумулятор к нему - еще примерно в 8 тысяч гривен, привел расчеты Иванец.

"Таким образом, даже самая простая установка твердотопливного котла в "экономварианте" может обойтись примерно в 60 тысяч гривен", - резюмировал он.