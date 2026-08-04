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Дроновое "сафари": Россия терроризирует гражданских украинцев, зафиксировано более 16 тысяч случаев

18:57 04.08.2026 Вт
2 мин
Страна-агрессор запугивает мирных граждан ударными fpv-дронами
aimg Елена Бджола
Дроновое "сафари": Россия терроризирует гражданских украинцев, зафиксировано более 16 тысяч случаев Фото: российский fpv-дрон (Getty Images)
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Сегодняшний случай в Херсоне стал одной из более 2600 атак РФ по жителям Украины с начала 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Украины Руслана Кравченко в Telegram.

Россия терроризирует Херсон fpv-дронами

Генпрокурор отметил, что утром 4 августа на обычном рынке в Херсоне российский дрон атаковал 52-летнего продавца.

"Он кружил. Выжидал. И ударил. Не по военному объекту. Не по технике. По гражданскому человеку, который не имел никакого отношения к армии. Мужчина получил взрывную травму, контузию и осколочные ранения, ему оказана медицинская помощь", - говорит Кравченко.

Херсонская областная прокуратура приступила к досудебному расследованию по факту военного преступления, уточнил чиновник.

Дроновое "сафари" на украинцев

Кравченко добавил, что это не редкий случай жестокости отдельного оператора дронов армии России.

"Дистанционные убийства мирного населения с помощью FPV-дронов стали методом террора на прифронтовых территориях", - говорит генпрокурор.

Дроновое &quot;сафари&quot;: Россия терроризирует гражданских украинцев, зафиксировано более 16 тысяч случаевФото: данные о военных преступлениях армии РФ против украинцев с применением fpv-дронов (t.me/ruslan_kravchenko_ru)

Россия показательно пренебрегает нормами международного права. С начала полномасштабного вторжения в Украину зафиксировано более 16 тысяч уголовных производств по атакам дронов малого радиуса действия по гражданским.

Больше всего таких преступлений на:

  • Херсонщине,
  • Донеччине,
  • Днепропетровщине,
  • Сумщине.

Если взять статистику таких преступлений по годам, то:

  • 2022-2023 годы - 187 случаев;
  • 2024-й год - 2 685 случаев;
  • 2025-й год - 7 787 случаев.

"Это не случайность и не "побочный эффект" боевых действий. Это избранная продолжающаяся до сих пор тактика российских преступников", - заявил Кравченко.

С начала 2026 года уже зафиксировано 2614 таких преступлений. Около 7 тысяч пострадавших, среди них - 179 детей. 967 человек погибли, включая 10 детей, уточнил генпрокурор.

На кого "охотится" Россия

Особенно прицельно страна-агрессор "охотится" на:

  • медицинских работников,
  • спасателей,
  • полицейских, журналистов,
  • коммунальщиков,
  • представителей гуманитарных миссий.

Также зафиксировано 43 случая применения российскими операторами БПЛА тактики двойного удара.

Реакция Украины

Генпрокурор отметил, что задача правоохранителей - установить:

  • оператора,
  • подразделение,
  • всю цепь командования.

"В ряде уголовных производств имена уже известны. Ответственность за эти преступления будет неотвратимой", - резюмировал Кравченко.

Ранее РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский жестко отреагировал на видео так называемого дронового сафари на мирных жителей Херсона.

Напомним, 4 августа обычный житель Николаевщины привез продавать овощи в Херсон и чудом выжил во время атаки дрона.

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