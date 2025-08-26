Для дронов и снарядов: Rheinmetall построит два новых завода вблизи Украины

Что известно о Rheinmetall

Rheinmetall - это немецкий оборонный концерн, специализирующийся на производстве бронетехники, артиллерийских систем, боеприпасов, систем ПВО, а также электроники и дронов. В частности, концерн поставляет Украине БМП, танки, САУ, боеприпасы и ПВО.

Напомним, что ранее в Rheinmetall сообщили о строительстве в Украине совместного завода по производству снарядов. Меморандум о создании совместного предприятия был подписан во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

В августе стало известно, что немецкий оборонный концерн планирует удвоить мощности украинского завода по изготовлению 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.

Сначала предполагалось, что завод будет производить 150 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155-мм в год. Ожидается, что за 1-2 года предприятие сможет выйти на объем в 300 тысяч боеприпасов ежегодно.