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Для дронов и не только. Правительство хочет создать новые производства вооружений

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Киев, Вторник 14 марта 2023 15:48
Для дронов и не только. Правительство хочет создать новые производства вооружений Фото: Денис Шмыгаль, премьер Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Кабмин определил одним из приоритетов своего нового плана действий развитие украинского производства вооружений. Его планируют увеличить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

"Среди ключевых задач в этой (оборонной - ред.) сфере предусмотрено: развитие оборонно-промышленного комплекса. Новые производства боеприпасов, новые ракетные программы, обеспечение армии дронами, в том числе производства украинских компаний", - рассказал глава правительства.

По его словам, также планируется сотрудничать с партнерами для совместного производства новых вооружений.

При этом Шмыгаль отметил, что активно привлекать к развитию оборонной сферы хотят и частный сектор.

Напомним, ранее стало известно, что украинские разработчики создали уникальный дрон-камикадзе. Дальность его полета составляет около тысячи километров.

Более детально о том, какие украинские беспилотники задействованы на поле боя, можете узнать в материале РБК-Украина.

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