Для дронов и не только. Правительство хочет создать новые производства вооружений

Кабмин определил одним из приоритетов своего нового плана действий развитие украинского производства вооружений. Его планируют увеличить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

"Среди ключевых задач в этой (оборонной - ред.) сфере предусмотрено: развитие оборонно-промышленного комплекса. Новые производства боеприпасов, новые ракетные программы, обеспечение армии дронами, в том числе производства украинских компаний", - рассказал глава правительства. По его словам, также планируется сотрудничать с партнерами для совместного производства новых вооружений. При этом Шмыгаль отметил, что активно привлекать к развитию оборонной сферы хотят и частный сектор.