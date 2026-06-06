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Дроны ВСУ за сутки поразили саперов Суровикина, газохранилище и грузовики оккупантов (видео)

21:10 06.06.2026 Сб
2 мин
Среди целей оказалось газохранилище, которое обеспечивало армию рф
aimg Валерия Абабина
Фото: ВСУ поразили ряд важных целей врага (dpsu.gov.ua)

Среди пораженных - 90-й отдельный инженерно-саперный полк 51-й армии рф, который привлекался к обустройству "линии Суровикина" на юге Украины и готовил саперов для других подразделений оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы беспилотных систем ВСУ.

Удар по саперному полку 51-й армии

Операторы 9-го батальона "Кайрос" 414-й бригады "Птицы Мадьяра", 1-го отдельного центра, 412-й бригады Nemesis и 413-го полка "Рейд" поразили пункт временной дислокации 90-го отдельного инженерно-саперного полка 51-й армии рф в районе населенного пункта Пионерское.

По информации СБС, это подразделение противника:

  • привлекалось к минированию и обустройству так называемой "линии Суровикина" на Херсонском и Запорожском направлениях;
  • выполняло инженерно-саперные задачи на Бахмутском и Авдеевском направлениях;
  • осуществлял подготовку специалистов инженерно-технического дела.

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Логистика, транспорт и газохранилище

Операторы 20-й бригады К-2 поразили стоянку грузовых автомобилей противника в Донецкой области. Отдельной целью того же подразделения стало газовое хранилище, которое использовалось для обеспечения потребностей российских войск.

Операторы Отряда "13" 414-й бригады "Птицы Мадьяра" поразили логистические объекты противника в той же области.

"Поражение пунктов временной дислокации, логистических объектов, транспорта и ресурсной инфраструктуры снижает способность противника к маневру, обеспечению подразделений и поддержанию интенсивности боевых действий", - подчеркнули в СБС.

Напомним, неделю назад Силы беспилотных систем поразили ряд ключевых целей российской ПВО - радиолокационную станцию "Небо-СВ" и командно-штабную машину комплекса "Бук-М2" в Луганской области.

Тогда же дроны 9-го батальона "Кайрос" 414-й бригады "Птицы Мадьяра" поразили склады материально-технического обеспечения и временный пункт дислокации противника.

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