Удар по саперному полку 51-й армии

Операторы 9-го батальона "Кайрос" 414-й бригады "Птицы Мадьяра", 1-го отдельного центра, 412-й бригады Nemesis и 413-го полка "Рейд" поразили пункт временной дислокации 90-го отдельного инженерно-саперного полка 51-й армии рф в районе населенного пункта Пионерское.

По информации СБС, это подразделение противника:

привлекалось к минированию и обустройству так называемой "линии Суровикина" на Херсонском и Запорожском направлениях;

выполняло инженерно-саперные задачи на Бахмутском и Авдеевском направлениях;

осуществлял подготовку специалистов инженерно-технического дела.

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Логистика, транспорт и газохранилище

Операторы 20-й бригады К-2 поразили стоянку грузовых автомобилей противника в Донецкой области. Отдельной целью того же подразделения стало газовое хранилище, которое использовалось для обеспечения потребностей российских войск.

Операторы Отряда "13" 414-й бригады "Птицы Мадьяра" поразили логистические объекты противника в той же области.

"Поражение пунктов временной дислокации, логистических объектов, транспорта и ресурсной инфраструктуры снижает способность противника к маневру, обеспечению подразделений и поддержанию интенсивности боевых действий", - подчеркнули в СБС.