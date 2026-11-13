RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине

Дроны снова атаковали крупнейшее нефтяное хранилище РФ "Самара"

08:52 13.11.2026 Пт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: дроны снова атаковали крупнейшее нефтяное хранилище РФ "Самара" (Getty Images)

Утром 13 ноября дроны раз атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛВДС) "Самара" вблизи поселка Просвет Самарской области РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Exilenova+.

Нефтяная станция "Самара" - это большой узел, где принимают, хранят и смешивают нефть. Сырье поступает сюда по магистральным нефтепроводам из Татарстана, Западной Сибири и других нефтедобывающих регионов России.

На станции смешивают нефть с разным содержанием серы, чтобы получить экспортный сорт Urals. На него приходится до 50% от общего объема российского нефтяного экспорта.

Также предприятие обеспечивает потребности вооруженных сил России.

Фото: дроны атаковали ЛПДС "Самара" (Exilenova+)

Напомним, впервые ЛПДС "Самара" поразили украинские дроны в ночь на 2 октября.

7 октября в Самарской области снова горел один из крупнейших нефтяных хабов России.

В ночь на 10 октября Сил обороны Украиныповторно поразили ЛПДС "Самара".

Станция снова попала под удар уже 2 ноября. Масштабный пожар продолжался там двое суток.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияНАФТАВойна в УкраинеАтака дронов