Сенатор США призвал производителей чипов "делать больше", чтобы продукция не попадала в оружие РФ

В понедельник, 27 февраля, в ходе специального слушания сенатор США Ричард Блюменталь призвал американских производителей микросхем избегать использования их чипов в российском оружии. Он отметил, что чипы американского производства продолжают находиться в оборудовании врага на поле боя Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Ричард Блюменталь отметил, что компании должны сделать все возможное, чтобы отслеживать свои устройства.

Подкомитет подал запрос на документы четырех изготовителей микросхем. По предварительным данным, наблюдается значительный рост экспорта в страны, которые используют Россию с целью устранения санкций.

Он выразил обеспокоенность по поводу таких производителей:

Advanced Micro Devices;

Intel Corporation;

Texas Instruments;

Analog Devices.

По его словам, они делают недостаточно во избежание использования их продуктов в российской военной технике. В ходе слушания трое свидетелей поделились, как их организации отслеживали использование американских чипов в российском оружии.

Экономистка Элина Рыбакова отметила, что обычно компоненты производятся в Китае, Малайзии и Филиппинах, а в Россию попадают через Турцию, ОАЭ и граничащие страны.

Компании, в свою очередь, ответили на выдвинутые тезисы и отметили, что уже "активно работают над отслеживанием дистрибьюторов и сотрудничеством с глобальной таможней".