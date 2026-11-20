"Дорогобуж" атаковали и раньше. В ночь на 25 февраля в результате атаки погибли семь человек, среди них двое пожарных завода, отравившихся аммиаком. Также предприятие атаковали в декабре 2025 года.

Удары по российской промышленности длятся несколько недель подряд. Через две недели Силы обороны атаковали более трети нефтеперерабатывающих мощностей России, а в ночь на 15 ноября дроны атаковали Нижнекамск в Татарстане, где расположен один из крупнейших нефтехимических заводов страны.