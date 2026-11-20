"Дорогобуж" атакували і раніше. У ніч на 25 лютого внаслідок атаки загинули семеро людей, серед них двоє пожежників заводу, які отруїлися аміаком. Також підприємство атакували в грудні 2025 року.

Удари по російській промисловості тривають кілька тижнів поспіль. За два тижні Сили оборони атакували понад третину нафтопереробних потужностей Росії, а в ніч на 15 листопада дрони атакували Нижньокамськ у Татарстані, де розташований один з найбільших нафтохімічних заводів країни.